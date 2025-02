Manacor aposta per la força de les orquestres i la diversitat musical en el Cicle d’Hivern-Primavera 2025

El cicle d'Hivern-Primavera 2025 de Manacor arriba carregat de propostes musicals d'una riquesa i diversitat excepcionals. Aquesta edició posa un èmfasi especial en les orquestres participants i arrenca aquest cap de setmana, amb el concert de l’ensemble de percussió Padouk – Piera dia 8 de febrer a les 19 h al Conservatori municipal de Manacor. L’edició d’enguany gaudeix d’onze concerts amb gairebé tota classe de música clàssica on, enguany destaquen les orquestres.

El cicle s’ha presentat aquest dimarts de matí al Claustre de Sant Vicenç Ferrer per part de Ferran Montero, delegat de Cultura; Llorenç Carreres, tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Manacor; Jaume Tomàs, director del Conservatori de Música de Manacor; Giuliana Retalli, directora d’orquestra i especialista en música antiga; i Eulàlia Salbanya, directora d'Ars Antiqua.

L’Ajuntament de Manacor organitza aquest cicle de concerts molt diversos des de fa gairebé set anys. «L’experiència ens diu que el públic respon molt bé a aquests concerts, que són concerts d’èxit assegurat», ha apuntat el delegat de Cultura, Ferran Montero. Un cicle que de cada vegada és més conegut i prestigiós arreu de l’illa, ja que «conjunts instrumentals, orquestres i grups d’arreu de Mallorca s’interessen per venir a oferir el seu repertori», ha destacat el tècnic, Llorenç Carreres.

Així mateix, l’Ajuntament ha agraït la col·laboració de les parròquies de Manacor per acollir alguns d’aquests concerts, on «l’acústica és especial», ha explicat el director del Conservatori de Manacor, Jaume Tomàs.

Calendari

Dissabte 8 de febrer, 19 h, Conservatori municipal de Manacor

Grup Padouk-Piera - Presentació del disc Un Gram de Bogeria

Un projecte musical de noves composicions instrumentals inspirades en poesies, amb suport audiovisual. El conjunt de cambra Padouk-Piera (percussió, veu i piano) presenta un viatge interior que combina la sensibilitat dels poemes narrats amb música original i imatges visuals. L’objectiu del projecte és explorar la nostra part femenina a través de la màgia i el terrenal, convidant el públic a un viatge emocional i poètic.

Components del grup: Isabel Piera, piano, veu i composició; Ester Mas, percussió; M. Rosa Ballester, vibràfon; i M. Carmen García, marimba.

Col·laboració especial: Xavier Comas, tècnic visual dels concerts; i els poemes d’Isabel Piera i M. José Alemán (Incierto Abril).

Diumenge 2 de març, 19 h, Església del Convent

La Petite Messe Solennelle, de G. Rossini, dirigida per Giuliana Retalli, que el 2023 ja ens va oferir un "Un viatge a través de les òperes de Monteverdi".

Composta el 1863, la Petite Messe Solennelle és la darrera gran obra de Gioacchino Rossini, coneguda com una de les joies del repertori sacre del segle XIX. Tot i el seu títol irònic, l’obra combina moments de profunditat espiritual amb la frescor melòdica característica de Rossini.

Originalment escrita per a solistes, cor, dos pianos i harmònium, aquesta versió íntima i original reflecteix la genialitat del compositor en equilibrar senzillesa i solemnitat. Rossini mateix la descrigué com «l’últim pecat mortal de la meva vellesa». Una peça imprescindible que uneix tradició i emoció amb una bellesa atemporal.

La darrera obra de Rossini en la seva versió original per a solistes, cor, 2 pianos i harmònium.

Intèrprets i equip: Maria Planas, soprano; Mar Campo, contralt; Roger Berenguer, téner; Alt Vocal Ensemble, cor; Llorenç Gelabert, director del cor; Jaume Tomàs i Pau Oliver, pianos; Lea Suter, harmònium; Giuliana Retali, direcció musical.

16 de març, 19 h, Conservatori municipal de Manacor

Barroco Jazz by Sury presentarà una proposta innovadora que fusiona el barroc i el jazz. Creada per la violoncel·lista cubana Sureymis Tapanes, aquesta formació integra també Pere Bujosa (contrabaix), Naile Sosa (bateria) i Malena Moncadas (piano). El programa inclou la "Suite for Cello and Jazz Trio" de Claude Bolling i peces inspirades en ritmes afro-cubans, oferint una experiència sonora rica en contrastos i dinamisme.

22 de març,19 h, Conservatori municipal de Manacor

Veus un piano. Recital de piano electrònic de Tomeu Moll-Mas

Les veus de Joan Mascaró Fornés, de la seva traductora del Baghavad-Gita, Elisabet Abeyà, de n’Armand Las Hayas, anglo-francès-mallorquí resident a Santa Margalida, del compositor Iker Güemes -Asier i Ismael-, la veu sintètica generada digitalment que representa aquells malalts mentals que no tenen veu, la veu de l’escriptor Oscar Wilde i la del pianista intèrpret d’aquest recital, totes elles inspiren i nodreixen sonorament aquest concert que gira entorn dels milions de maneres possibles de parlar, acompanyades per un piano.

L’espurna que encengué l’interès per construir aquest repertori nasqué de la constatació que les maneres de parlar dels compositors indueixen poderosament en les seves maneres de compondre. A partir d’aquest estímul, tres obres noves d’Helga Arias, Iker Güemes i Xavier Gelabert foren creades entre i per a formar part d’aquest recital.

Llueixen al costat de dues obres molt particulars de Vinko Globokar i Frederic Rzewski per a pianista recitant mentre toca el piano: En una d’elles escoltam les reflexions del mateix pianista parlant sobre aspectes del repertori o altres temes escollits per a l’ocasió, i l’altra, titulada De Profundis, com l’obra homònima de Wilde, escoltam com l’escriptor plany la seva dissort a la presó de Reading on fou reclòs per la seva homosexualitat. En aquest petit teatre-concert hi veus un piano i hi escoltes infinites veus.

30 de març, 20:15 h, Església del Carme de Porto Cristo

Acadèmia 1830 obrirà el cicle amb "La influència de la música religiosa italiana a la cort dels Borbons al segle XVIII", un repertori que explora les connexions entre Itàlia i la península Ibèrica a través d’obres de José de Torres, José de Nebra, Antonio Vivaldi i Domenico Scarlatti. Amb la veu del contratenor Oriol Roses i sota la direcció de Fernando Marina, aquesta actuació promet una experiència intensa i refinada.

12 d’abril, 19 h, Església de Fartàritx

Aluca – Trio vocal

Aluca sorgeix de l'amistat viscuda a través de la música, més concretament, del cant polifònic. Els tres membres que formen el grup, van coincidir com a estudiants de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i allà, tot i transitar per disciplines musicals diferents, van trobar un espai per interactuar amb la música i la veu al voltant de diferents repertoris polifònics tradicionals i les estètiques vocals més associades a ells. Uns repertoris que han anat cultivant en diferents projectes, fins a consolidar el trio polifònic "Aluca".

El seu repertori és d'orígens, contextos i sonoritats molt variades. Prenen com a referència una certa estètica vocal i sonora d'arrel mediterrània, però els interessa mostrar unes cançons tradicionals vives que, tot i connectar-nos amb el passat, també ens parlin en present. Per això cerquen inspiració en tota mena de músiques que els hi ressonen, més properes i més llunyanes, per tal d'aportar al públic les experiències que ells mateixos viuen quan les canten.

Amb Aluca trobam cançons de plany, de festa, de joc, religioses, d'autor, de bressol, que expliquen històries, totes ells passades pel seu sedàs expressiu i musical, el qual les dota de sentit contextual i les fa més properes.

26 d’abril, 20:15 h, lloc pendent de confirmació

L'ésser de les grans orquestres es farà present amb Ensemble Tramuntana, que sota la batuta de Barry Sargent interpretaran un programa clàssic amb obres emblemàtiques com la Sinfonia n.º 6 en Re major de Carles Baguer, el Concert per a violí en Do major de Joseph Haydn i la magistral Sinfonia n.º 41 "Júpiter" de W.A. Mozart.

3 de maig, 20:15 h, Església del Convent

Concert de Corals amb la Corale san Silvestro Sora i Coral del Conservatori de Manacor. Intercanvi de corals entre la coral italiana i la coral manacorina.

24 de maig, 12 h, Església del Convent

Green Ice Ensemble

Green Ice Ensemble és un conjunt establerta Mallorca dedicat a la música actual, sobretot a la música d'aquells compositors més joves i d'aquells que estan fora dels circuits més habituals.

24 de maig, 20:15 h, Església de Crist Rei

Ars Antiqua – Ensemble i cor de cambra. Tastet de Música francesa del segle XVII

Ars Antiqua, Ensemble i Cor de Cambra, ens oferirà un "Tastet de música francesa del segle XVIII", amb peces de compositors com Mademoiselle Duval, Michel-Richard Delalande, Jacques-Christophe Naudot, Jean-Philippe Rameau i Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville. La direcció d'Eulàlia Salbanyà, juntament amb les interpretacions d'Enrique Sánchez (flautes) i Montse Mozo (soprano), aportaran una visió fresca i elegant d’aquest repertori.

31 de maig, 20:15 h, lloc pendent de confirmació

Tancant el cicle amb una proposta simfònica de gran impacte, l'Orquestra de la Universitat de les Illes Balears (OUIB), dirigida per Francisco Amengual, interpretaran el majestuós "Finlàndia" de Jean Sibelius i la cèlebre Simfonia n.º 9 d'Antonín Dvořák. Aquesta actuació promet ser un dels moments culminants del cicle, reflectint la força i la passió de la música orquestral.