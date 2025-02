El Consell activa la xarxa insular de museus: «Cal fomentar la coordinació d’activitats conjuntes i optimitzar els recursos»

El Consell de Mallorca ha organitzat aquest divendres la primera reunió per impulsar la Xarxa de Museus de Mallorcai assolir una veritable cooperació entre els centres museístics de l’illa amb el foment d’activitats, optimització de recursos i programes d’investigació, conservació i restauració de forma conjunta.

Durant la trobada amb els responsables dels diferents museus de Mallorca, la institució insular ha donat compte de les novetats que ha posat en marxa durant els darrers mesos, en compliment de la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears, que estableix les pautes de participació en la xarxa de tots els centres museístics de cada illa, siguin de titularitat pública o de titularitat privada.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha explicat que: «Aquesta trobada és una passa important amb vista a l’objectiu de la institució insular d’exercir veritablement el paper de coordinador de la xarxa de museus. La coordinació d’activitats conjuntes entre els diferents museus de l’illa i una optimització dels recursos és clau, per aquest motiu hem presentat una proposta d’adhesió per a tots els centres museístics interessats». Roca ha afegit: «En aquesta línia d’actuació resulta fonamental treballar en la formació contínua dels tècnics dels museus, i de les eines de gestió museística, com és el programa MuseumPlus».

Un altre dels propòsits del Consell és la preparació conjunta d’un programa d’activitats pel Dia Internacional dels Museus que se celebrarà el pròxim 18 de maig. La vicepresidenta, Antònia Roca, ha ressaltat que, «amb aquestes iniciatives volem apropar els museus a tota la ciutadania, mitjançant activitats per a totes les edats, des dels més joves als més grans, amb la intenció d’oferir un programa variat i atractiu a tota la població». Roca ha afegit que «totes les activitats programades pel Dia Internacional dels Museus aniran en consonància amb el títol fixat pel Consell Internacional de Museus (ICOM) per l’any 2025: ‘El futur dels museus a comunitats en constant evolució’, centrat en tres punts bàsics: la protecció del patrimoni immaterial, el poder dels joves i les noves tecnologies».

A més, s’ha presentat la posada a punt de l’àrea de museus dins el web del Consell de Mallorca, on es podrà trobar informació sobre els museus, les exposicions i tota mena d’activitats que es duen a terme durant tot l’any.

Cal recordar que el passat mes de novembre, la Comissió Tècnica de Museus del Consell de Mallorca, va reconèixer cinc centres museístics importants de l'illa: el Museu d'Art Sacre de Mallorca, el Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller, el Museu del Mar de Sóller, el Museu de Mallorca i el Museu Històric Militar Castell de Sant Carles. Segons Roca, «aquesta comissió, reactivada després de quatre anys d’inactivitat, era indispensable per a la preservació i promoció del patrimoni cultural i científic de Mallorca».

Amb aquesta primera reunió, el Consell vol valorar «el patrimoni museístic de l’illa», i per això considera essencial «mantenir un diàleg constant amb els diferents centres museístics, per tal de realitzar un diagnòstic basat en la realitat i les necessitats, amb l’objectiu d’adoptar les mesures estratègiques més adequades per encarar el futur».