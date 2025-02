[VÍDEO] Bona Ventura presenten ‘Party Time’, el primer single avançament del seu debut discogràfic

Música per a poder ballar i gaudir. ‘Party Time’ és el single avançament del debut discogràfic de Bona Ventura, un grup disco-pop de Mallorca liderat per Sebastià Llabrés, Aleix Pizà i Bernat Alcover. Es tracta d’una cançó dedicada a aquells que ja s'han avorrit de tanta discoteca que, amb un to còmic, descriu el viatge de tornada de qui ja n'ha tengut prou.

El tema que destaca per un estil pop amb tocs de funk, amb un gran protagonisme dels teclats electrònics i una base rítmica disco, que contrasta amb la lletra com ho faríem nosaltres en una festa abans de decidir partir-ne.

Amb lletra d'Aleix Pizà i música de Sebastià Llabrés, la cançó ha estat gravada i produïda per Jaume Gelabert a Tramuntana Estudis. Bona Ventura acompanya el llançament amb un videoclip dirigit per Pilar Alcalde Mena.

Música disco-pop

Bona Ventura és una proposta innovadora de disco-pop que combina ritmes ballables amb lletres que volen dir alguna cosa més i que aporten un toc diferent al panorama musical balear. Amb influències de Bruno Mars, Parcels, Michael Jackson i Mecano, el grup crea música ballable en la nostra llengua, afegint el ritme de les discos al marc local.

El grup està integrat per músics que compten amb una trajectòria al món musical: el vocalista Sebastià Llabrés, amb els grups Islanders i Qanarusa; el baixista Aleix Pizà amb Komodo García, el bateria Bernat Alcover amb Raccoon Riders; el pianista Jaume Riera, amb distintes formacions de Jazz i amb el grup Islanders i, finalment, el trompetista en Guillem Nadal amb Highlands Project, Hi Hats i altres agrupacions de jazz.

El seu àlbum de debut, ‘Quan sigui gran’ (Blau 2025), que es publicarà en físic i digital aquesta primavera, inclou 12 temes propis que exploren l’amor propi, el desamor i la solitud, amb una narrativa conceptual. Tot seguit podeu veure el videoclip de l’avançament discogràfic de Bona Ventura: