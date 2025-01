Oberta la convocatòria artística de Fira B! 2025

Enguany, la desena edició de Fira B! es durà a terme del 2 al 5 d’octubre i del 6 al 8 de novembre a Mallorca, una edició més amb la programació de música i arts escèniques en setmanes diferents. Així, el programa d’arts escèniques serà els dies 2, 3, 4 i 5 d’octubre, i el de música, els dies 6, 7 i 8 de novembre.

Fira B! és un mercat professional de música i arts escèniques que té com a principal objectiu donar a conèixer les creacions recents més representatives dels artistes de les Illes Balears, així com fomentar les xarxes d’intercanvi entre professionals de la música i de les arts escèniques, tant de les Illes Balears com de fora de la comunitat, d’àmbit estatal i internacional.

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha obert la convocatòria artística de l’edició d’enguany. Tots els artistes interessats a participar en aquesta nova edició del mercat professional de la música i arts escèniques de les Illes hi poden inscriure la seva proposta, a partir d'aquest divendres i fins al 28 de febrer de 2025, al formulari que trobaran a la pàgina web www.fira.org.

Com a novetat, han anunciat que dins la programació artística de Fira B! Música d’enguany es comptarà amb el grup guanyador del Concurs Pop-Rock de l’Ajuntament de Palma, Lyra’s Hëll, mentre que a Fira B! d’Arts Escèniques es podrà veure la peça de dansa Hem caigut i he tancat els ulls, interpretada i coreografiada per Alejandro Fuster, que va obtenir el primer premi Art Jove 2024, concedit per IBJOVE, en la categoria de dansa contemporània.

A la 9a i darrera edició de Fira B!, d’una banda, dins el programa d’arts escèniques es varen oferir 25 espectacles amb peces de teatre, dansa i nous llenguatges, així com de circ, teatre de carrer, instal·lacions i teatre visual, en espais i escenaris emblemàtics de Palma, com el Teatre Principal de Palma, els teatres Mar i Terra i Xesc Forteza o el museu Es Baluard i el parc de sa Feixina. A més, va comptar amb prop de 200 professionals de les arts en viu entre programadors, artistes i distribuïdors, procedents tant de les Balears, com estatals i internacionals.

D’altra banda, Fira B! Música va obtenir prop de 58 propostes musicals de tots els gèneres i amb 255 músics damunt els escenaris del Teatre Xesc Forteza i Es Gremi, amb un nou rècord de participació de més de 400 professionals durant els quatre dies de Jornades Professionals al Teatre Municipal Mar i Terra, com de públic assistent. A més, va comptar amb 8 intercanvis amb altres fires i mercats, tant estatals com internacionals.