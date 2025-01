El Circ Bover torna per segon any consecutiu a Manacor

El Circ Bover torna per segon any consecutiu a la capital llevantina. A partir de dilluns, 3 de febrer, la Carpa del Circ Bover s’instal·larà al Parc de na Molla, a Manacor, per a oferir una temporada plena d'espectacles i activitats per a tota la família, consolidant així la seva relació amb la ciutat i reafirmant l'aposta per l'art i la cultura.

Durant més d'un mes, des del 22 de febrer fins al 29 de març, el Circ Bover presentarà una programació variada que combinarà espectacles de circ amb concerts i activitats per a tots els públics. Entre els moments més destacats, el públic podrà gaudir del concert de Xanguito en solitari, Fades amb la presentació del seu nou àlbum Metallix, i el primer Matx de Clown organitzat per Educaclown.

A més, durant els caps de setmana, diversos col·lectius de la ciutat, com Neura, Caterva i Xítxeros amb Empenta, organitzaran les Olimpíades Antifeixistes, que inclouran concerts, Sound Sistema i activitats lúdiques. Un esdeveniment que combina l'entreteniment amb una forta càrrega de valors socials.

Com a novetat d’enguany, el Circ Bover també realitzarà les habituals visites escolars a la Carpa, una activitat que celebra enguany els seus 14 anys de trajectòria. Aquesta serà la darrera edició de les visites escolars en el seu format actual, ja que la companyia prepara una nova etapa per a commemorar els seus 20 anys en el món del circ.

Les entrades per a tots els espectacles estaran disponibles a partir del 31 de gener a través de la web oficial del Circ Bover, TicketiB i a través d'Enviu, l’agenda cultural de Manacor.