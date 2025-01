Presentació del llibre 'Feminisme en disputa' a Palma i a Manacor

Els dies 7 i 8 de febrer es presenta el llibre editat per Tanyada i Endavant OSAN, 'Feminisme en disputa', a Palma i a Manacor.

Es presentarà amb un format de debat amb una de les autores del llibre i militants feministes de

Mallorca. El dia 7 la presentació es farà a l’Ateneu La Fonera amb la participació de l’autora del llibre i militant d’Endavant, Patri Vallejo, la jurista i autora de 'Masclisme i cultura jurídica', Caterina Canyelles, i la militant d’Anticapitalistes i autora de 'Trumpismo discursivo', Laura Camargo. I el dia 8 la presentació es farà al nou Espai Goya de Manacor amb la mateixa Patri Vallejo, Catalina Serra, militant de l’Assemblea Antipatriarcal de Manacor i l’advocada i militant feminista Francisca Mas.

'Feminisme en disputa'

«El feminisme ha estat i continua sent un dels principals pols d’oposició a l’estat actual de les coses i un dels moviments emancipadors amb més potencial polític transformador dels nostres temps. Però es troba en un moment de triple disputa. Per una banda, ha de resistir a una ofensiva reaccionària i antifeminista que pretén activar tots els pànics morals per tal d’imposar la seva agenda conservadora i patriarcal. Uns ecos que traspassen sovint els murs del que identifiquem com a extrema dreta. Per l’altra, ha de protegir-se davant dels intents de domesticació i perills d’institucionalització que, d’una altra manera, també pretenen anul·lar-ne el potencial transformador per convertir-lo en part d’una agenda reformista sense reformes, que promet erradicar el masclisme sense qüestionar el sistema que el sustenta. I finalment, ha d’abordar i superar una crisi pròpia del seu creixement i de les seves pròpies limitacions, per poder prendre un rumb emancipatori que li permeti anar més enllà d’aquesta última onada.

És possible prendre aquest rumb radicalment emancipatori que ampliï el potencial d’un feminisme de base i anticapitalista? Nosaltres creiem rotundament que sí. Aquesta pretén ser, de fet, la nostra contribució: situar una proposta oberta a la discussió per construir, entre totes, aquest camí. Una proposta d’anàlisi, però també una proposta per a l’acció».