Els Premis Literaris Vila de Santanyí celebren la quarantena edició del premi de poesia Bernat Vidal i Tomàs

Els Premis Literaris Vila de Santanyí enguany arriben a una edició especialment significativa, ja que la modalitat de poesia, que porta el nom del reconegut poeta Bernat Vidal i Tomàs, celebra la seva quarantena edició. Aquest premi, juntament amb les categories de narrativa i teatre, es consolida com un dels certàmens literaris més destacats de les Illes Balears i un referent en la promoció de la literatura en català.

En les últimes edicions, l’Ajuntament de Santanyí ha rebut més de 100 manuscrits presentats entre les tres modalitats dels premis, una xifra que demostra el creixent interès per aquest concurs i la seva importància en l’àmbit cultural. Enguany, com és habitual, les obres podran presentar-se fins al 22 de febrer del 2025, i els guanyadors es donaran a conèixer el 26 d’abril, en un acte públic que comptarà amb la presència dels autors premiats.

La batlessa de Santanyí, Maria Pons, ha destacat la rellevància d’aquests premis per a la promoció de la llengua i la cultura catalanes: «Els Premis Literaris Vila de Santanyí són un punt de trobada per als escriptors i escriptores que, des de tot arreu, contribueixen a enriquir el nostre patrimoni literari. Celebrar la quarantena edició del premi de poesia Bernat Vidal i Tomàs és un motiu d’orgull per a tota la comunitat i una mostra del compromís de l’Ajuntament de Santanyí amb la cultura i la llengua.»

Per la seva banda, el regidor de Cultura, Mateu Nadal, ha subratllat el paper dels premis com a plataforma per a nous talents: «Aquests premis no només reconeixen l’excel·lència literària, sinó que també obren portes a autors i autores que, amb la seva creativitat, contribueixen a mantenir viva la nostra llengua. El fet que cada any rebem més de 100 obres presentades és una prova del prestigi que han assolit aquests premis i de la importància que tenen en el panorama literari de les Illes Balears.»

Els Premis Literaris Vila de Santanyí compten amb tres categories: el XL Premi Bernat Vidal i Tomàs de poesia, el VIII Premi Antoni Vidal Ferrando de narrativa i el IV Premi de Teatre Vila de Santanyí. Els guanyadors reben, a més d’una dotació econòmica, la publicació de la seva obra i un guardó commemoratiu. Les obres premiades s’inclouen en la col·lecció Ossos de sol d’Adia Edicions, i es presenten durant les festes de Sant Jaume.