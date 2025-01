Cesk Freixas presenta ‘Que avui sopem al carrer’, un poemari que explora l’amor, la resistència i les petites batalles de la vida quotidiana

Cesk Freixas, conegut per la seva exitosa carrera musical i per la seva incursió prèvia en el món de la literatura, fa un salt endavant amb 'Que avui sopem al carrer'.

El 27 de gener arribarà a les llibreries el seu nou poemari de la mà de Sembra Llibres. Amb aquesta nova obra, Freixas continua explorant la paraula escrita, però amb un enfocament més madur i profund sobre els temes que han marcat la seua trajectòria, un recull de poesia que reflexiona sobre l’amor, la resistència i les petites guerres del dia a dia. El cantautor, poeta i escriptor, però, parla també de les batalles que es lliuren amb les mans i el pit, al bategar dels pobles, a les esperances que no són espera, sinó futurs possibles.

'Que avui sopem al carrer' és un llibre que parla sobre la resistència interior i l’amor com a força vital en les petites batalles de la vida, i és també una invitació a trobar la bellesa en els moments més senzills. Aquesta recopilació de poemes, que constitueix el seu debut literari amb Sembra Llibres celebra l'amor, la comunitat i la lluita col·lectiva des d'una mirada crítica i esperançadora.

El llibre es divideix en dues parts, 'Cap on el cor s’encamina' i 'Si no vols pols', en què Freixas desplega un ampli ventall de temàtiques, des de l'amor quotidià fins a la reivindicació política, passant per l'ecologisme, la identitat i l'activisme social. Els versos, farcits de sensibilitat, són un cant a la vida comunitària i una crida a construir un futur més just i solidari.

En paraules d’en Roc Casagran: «Un Cesk Freixas madur que ens regala versos que ens seran conhort i esperança, plens d'una tendresa que no oblida el puny tancat. Paraules per anar cap endins i cap enfora, per dir-nos que ens estimem i per rebelar-nos».

Cesk Freixas: molt més que un cantautor

Freixas és cantant, poeta i escriptor de cançons. Nascut l’any 1984 a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès), ha publicat nou treballs discogràfics, i ha estat reconegut amb una desena de premis musicals. L’any 2013 va publicar el llibre de relats breus 'Paraules per a Gaeta'.

Tres anys després va iniciar la seua incursió en la poesia amb 'Alè de taronja sencera' (2016), que va anar seguit del poemari 'El delta de les paraules' (2020). També és autor dels llibres infantils 'Aigua' (2020), 'Contes catalans d’avui i de sempre' (2021) i 'Llegendes i rondalles catalanes' (2022).