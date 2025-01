Smoking Souls anuncien 'Un combat d’amor que s’acaba', l’adeu definitiu dels valencians

Qui els havia de dir, als de Pego (País Valencià), quan començaven el 2010, que amb la publicació de la seva primera col·lecció de cançons titulada ‘L'espenta’ es convertirien en puntal de la música del país? Enmig d’una escena a mig camí entre la música de ball i els ritmes llatins, la fórmula d’Smoking Souls s’ha perfeccionat a base de guitarres esmolades, riffs corprenedors i lletres que et toquen, fent de l’allò personal un cant a l’esperança arribant al cor de milers de persones. Cinc àlbums després i quinze anys després, el 2023 i en el segon any de gira del seu darrer i aclamat disc ‘La cura’ del 2022, Smoking Souls anunciaven aturada temporal per a prendre perspectiva i tornar a casa.

Aquest dimecres, 22 de gener, els valencians han anunciat a través de les xarxes socials que tornen per a lliurar 'Un combat d’amor que s’acaba'. L’adeu definitiu, sempre inesperat, pren forma amb una darrera ronda de tres concerts únics per a celebrar-nos i fer el nostre darrer ball amb ells. Tres dates i tres ciutats seleccionades per a l’adeu, amb un repertori especial que repassarà el bo i millor de la seva discografia i on també comptaran amb diverses col·laboracions especials: l’Apolo de BCN el 24 de maig, la MON Live de Madrid el 30 de maig i una darrera cita com no podia ser d’altra manera, a Pego el 14 de juny on s’acomiadaran per sempre. Les entrades es posen a la venda divendres, 24 de gener, a les 9 hores a smokingsouls.net i entrada.ppf.cat fins a esgotar existències.