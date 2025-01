L'Ajuntament de Manacor impulsa la creació del Consell Municipal de Cultura

L’Ajuntament de Manacor, a través de la delegació de Cultura i amb el suport dels tècnics de l’àrea, treballa en la creació del Consell Municipal de Cultura, un nou òrgan consultiu i de participació sectorial destinat a fomentar la col·laboració entre la ciutadania, les entitats culturals i l’administració local.

El reglament d’aquest consell s’està elaborant amb l’objectiu de garantir la màxima participació i transparència. El document serà compartit amb els grups municipals de l’oposició i sotmès a exposició pública per recollir aportacions que enriqueixin i perfeccionin el text final.

El Consell Municipal de Cultura tendrà una estructura organitzativa clara, amb un ple general i diverses comissions especialitzades en diferents disciplines artístiques, així com d’altres per abordar assumptes específics com l’accés dels joves i de les persones nouvingudes a la cultura. La seva missió principal serà promoure la participació activa de persones, col·lectius i professionals del sector en la definició, organització i impuls de les polítiques culturals municipals.

Aquest òrgan servirà com a plataforma de diàleg i col·laboració entre l’Ajuntament i els agents culturals, afavorint el debat, la generació de coneixement i la formulació de propostes per dinamitzar i enfortir el teixit cultural de Manacor.

Aquest dimarts, l’equip de l’Àrea de Cultura ha celebrat una sessió de treball dirigida pel delegat de Cultura, Ferran Montero, per avançar en la configuració del Consell. Aquesta iniciativa vol consolidar un espai participatiu que enriqueixi l’oferta cultural del municipi i fomenti la implicació ciutadana en la vida cultural de Manacor.