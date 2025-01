Estrena d'‘Els carnissers’, l’adaptació teatral de la novel·la de Guillem Frontera

Comença la tercera edició del projecte Literactua d’adaptació al teatre d’obres literàries d'autors de les Illes Balears i ho fa amb la que va ser la primera obra publicada de l’escriptor Guillem Frontera. Aquest dijous, 23 de gener, s'estrena 'Els carnissers', l’adaptació teatral que el dramaturg Miquel Mas Fiol ha fet de la novel·la de Frontera. L’estrena serà a l’Espai Tub Mar, ubicat a la Carpa del Teatre del Mar de Palma, on es faran tres funcions: 23, 24 i 26 de gener. A partir d’aquí, l’espectacle començarà una gira que el durà a Santa Margalida, Binissalem, Son Servera, Manacor, Port de Pollença, Santanyí i Barcelona.

El projecte Literactua és una iniciativa sorgida de la col·laboració entre el Festival de la Paraula -que organitza Produccions de Ferro- i la Fundació Mallorca Literària. Té com a objectius la promoció de la literatura i el teatre en català escrit a les Illes Balears mitjançant la creació de dramatúrgies d’obres d’escriptors illencs, que són dutes a escena per un equip de dramatúrgia, direcció i intèrprets en un procés creatiu breu i experimental que no finalitza el primer dia de l’estrena, sinó que va creixent funció rere funció, de manera que el muntatge que el públic veurà dia 23 a Palma serà diferent al que veuran els espectadors de les funcions següents.

Enguany comença la segona edició d’aquest projecte amb un nou equip de dramaturgs i també d’intèrprets. Les tres obres literàries que han triat són 'Els carnissers', de Guillem Frontera; 'I la mort tindrà el seu domini', de Rosa Calafat, i 'El dia que va morir David Bowie', de Sebastià Portell. Miquel Mas Fiol, Neus Nadal i Pau Coya són els autors de les adaptacions teatrals i Catalina Florit, Xavi Frau i Lluís Febrer donaran vida als textos.

La primera la presentam aquest dijous, divendres i diumenge i és 'Els carnissers', de Guillem Frontera. Miquel Mas Fiol adapta la novel·la de Frontera en clau de comèdia àcida, per a oferir una crítica mordaç a la burgesia sorgida del boom turístic i a la manca de consciència d'una generació que, malgrat haver crescut en la prosperitat econòmica, sembla incapaç d'haver construït un relat cultural propi.

Després d'acabar de comprar Son Puig-gros, la finca on abans feien de porquers, en Miquel i na Coloma aspiren a celebrar aquesta fita convidant tots els seus familiars i amics. La reforma de la possessió és un símbol del seu èxit i prosperitat, i no hi falten ni tan sols els antics senyors de la finca, Don Fulgenci i Dona Leonor, que per cortesia accepten la invitació i assisteixen al sopar. Mentrestant, els fills dels dos matrimonis, en Xavi i en Miquelet, inicien una nit de festa per la Palma , que sembla que els iguali en tot. Però, a mesura que avança la nit, els personatges deixaran aflorar les seves emocions més íntimes i els seus pensaments més foscos al llarg d'una nit on regnen les aparences per damunt de tot.

El cicle Literactua gira per diferents escenaris de Mallorca, gràcies a la complicitat dels diferents ajuntaments. Aquest és el calendari de funcions d''Els carnissers':