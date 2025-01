Nova Editorial Moll celebra Sant Antoni amb la història real d’una nina que volia ser dimònia

Arriba la festivitat de Sant Antoni, els foguerons i les colles de dimonis, i Nova Editorial Moll vol sumar-se a aquesta celebració amb el nou àlbum il·lustrat La dimònia, la història d’una nina que vol vestir-se de dimoni i participar com a tal a la festa, tot i que la tradició reservava aquest paper només als homes. Amb text d’Aina Riera i il·lustracions a tres colors de l'artista Marijo Ribas, aquesta publicació s’inspira en el cas real de Magdalena Pérez, qui fou la primera dona en participar com a dimònia en les festes de sant Antoni a Manacor.

La dimònia segueix la història de la petita Maria, qui se sent fascinada pels dimonis de les festes, fins al punt de voler ser ella mateixa una dimònia, malgrat la incomprensió i fins i tot la burla del seu entorn. Maria arriba a l'edat adulta i cursa els estudis de medicina, però mai no abandona el seu somni.

El text d’Aina Riera i les il·lustracions de Marijo Ribas recullen la fascinació del foc com a element màgic, fins al punt d’haver-se originat al seu voltant les rondalles, històries orals transmeses de generació en generació. La dimònia reflecteix les tradicions populars mallorquines i la seva pervivència, però també la transformació que s’ha produït a la societat illenca, amb la necessària obertura a les dones d’espais o activitats que abans els havien estat vetats.

L’àlbum ara publicat per Nova Editorial Moll ens recorda la importància de perseguir els propis somnis, però també ens presenta les dificultats i entrebancs que, sobretot les dones, poden trobar-se per a fer-los realitat. També, l’evolució de les mentalitats, com queda ben reflectit en el canvi d’actitud dels pares de la protagonista.

Aina Riera (Palma, 1982) és llicenciada en Comunicació Audiovisual. El 2013 dirigeix el documental Som Elles sobre les poetes a Mallorca. Publica amb Maria Antònia Massanet l'antologia Amb accent a la neutra (Lleonard Muntaner, 2014). El seu relat 'La carn vol carn' surt publicat a l’antologia de relats fantàstics Extraordinàries (Males Herbes, 2020). L'any 2021 guanya el Premi Pollença de narrativa amb el recull de relats Ran de bàratre (Cossetània Edicions) i el Premi Maria Oleart de l’Ajuntament d’Alella pel poemari A la taigà (Editorial Fonoll). Ha estat antologada a diversos reculls de poesia, entre ells l’antologia de poesia feminista Flamarades sortiran (Godall Edicions, 2023). El 2024 ha estat finalista al Premi Pare Colom d’Inca amb el poemari Aquest llegat (Lleonard Muntaner, 2024) i guanyadora del Premi Baltasar Porcel de novel·la curta de l’Ajuntament d’Andratx amb Tota la terra no omplirà aquest buit.

Marijo Ribas (Palma, 1982) és llicenciada en Belles Arts. Des del 2003 ha participat en exposicions i projectes col·lectius en espais públics i privats como Frac Corse, Ruse Gallery, Spazju Kreattiv Malta, MUU Kaapeli Helsinki, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Centre d’Art Santa Mònica, LABoral, Es Baluard Museu, etc. Com a il·lustradora ha realitzat la mostra De la mar a la taula per al Museu Marítim de Sóller, la imatge anual per al Festival En Clau de Set o la portada per al poemari Batec de Maria Antònia Massanet (Cubet Edicions).