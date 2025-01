Pere Joan Martorell publica una ressenya d’‘Aspra és la terra’ de Pere Perelló i Nomdedéu

Pere Joan Martorell, escriptor i crític literari, ha publicat aquesta setmana a la revista d’art, cultura i idees, Ploma.cat, una ressenya del poemari ‘Aspra és la terra’ del poeta mallorquí Pere Perelló i Nomdedéu. El poemari fou mereixedor del Premi Mallorca de Poesia 2023.

Segons explica Martorell, «amb imatges colpidores, Perelló eleva la veu dels marginats, aquells "invisibles" que sostenen en silenci el pes d'una realitat cruel, que normalment els gira l’esquena i els deixa a l’estacada. Aquesta poesia no només lamenta el món tal com és, sinó que apunta cap a una transformació, una mena d’esperança latent en la resistència dels foragitats de la tribu. Perelló empra una forma poètica d'una bellesa singular: versos cisellats amb precisió, carregats de ritme i harmonia».

Segons Martorell, «els excessos del turisme, tema recurrent en la seva obra, són vists com una amenaça tant per al medi com per a l'ànima de la comunitat. Aspra és la terra esdevé un crit elegant i alhora contundent contra les estructures de poder que alienen i exploten, una sàtira mordaç, a voltes fins i tot esperpèntica, que mai no perd la dignitat del to poètic. Pere Perelló i Nomdedéu ens ofereix un llibre força singular, un mirall per reflexionar a fons i un impuls més que necessari per actuar». Podeu llegir la ressenya sencera a Ploma.cat a través del següent enllaç.