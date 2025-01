El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat per unanimitat que, a partir del 1r de gener de 2026, les ràdios musicals de Catalunya hauran d'emetre un 25% de les cançons en català. Així doncs, es posa fi a dues dècades de pròrrogues i adequacions que permetien a les cadenes programar menys música cantada en català de la que establia la llei.

Aquestes adaptacions pactades permetien a les emissores de ràdio acollir-se a uns acords per a quedar exempts d'haver d'emetre dins de la seva programació musical un 25% de cançons en català i que, en alguns casos, s'acabava reduint a xifres d'un 2 o d'un 7 % de la programació.

Ja feia temps que la Plataforma per la Llengua treballava per fer possible aquesta resolució. El 10 d'octubre de 2024, per exemple, es va reunir amb el Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per transmetre la importància de fer complir les obligacions pel que fa a l'emissió de música cantada en català que quedava fixada a la Llei 1/1998, del 7 de gener, de Política Lingüística, i a la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.

Encara que arribi tan tard, l'entitat celebra que el CAC hagi reconegut per unanimitat les mancances i les anomalies que han envoltat aquesta situació i la seva voluntat de revertir-ho. La Plataforma per la Llengua ha remarcat que vetllarà perquè la decisió del CAC s'apliqui amb efectivitat i es pugui, a la fi, deixar enrere una etapa de més de dues dècades d'incompliments.