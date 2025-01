Santanyí celebra els 100 anys del Teatre Principal amb un programa especial per al 2025

El municipi de Santanyí està d'enhorabona: el Teatre Principal, un dels edificis més emblemàtics del municipi, celebra el seu centenari durant tot el 2025. Per a commemorar aquesta fita històrica, s’ha organitzat una programació especial que inclourà representacions locals, estatals i internacionals, amb l’objectiu de posar en valor aquest espai cultural únic i la seva contribució a la vida cultural del poble.

La batlessa de Santanyí, Maria Pons, ha destacat la importància d’aquest aniversari per al municipi: «El Teatre Principal no és només un edifici; és una part essencial de la nostra identitat com a poble. Durant aquests 100 anys, ha estat testimoni d’innombrables històries, art i cultura. Aquest any volem que sigui una gran festa per a tothom, amb espectacles que connectin amb la nostra comunitat i també amb el món».

El regidor de Cultura, Mateu Nadal, ha avançat alguns detalls de la celebració: «Durant tot l’any 2025, cada mes hi haurà una representació teatral especial, i anirem desgranant la programació bimensualment. Serà una oportunitat per conèixer i recordar què representa aquest teatre per al nostre municipi i per gaudir de propostes culturals de gran qualitat. També hem creat un logotip especial per aquest centenari, que ens acompanyarà en totes les activitats».

El primer acte: Dani Estévez amb 'Las Humanas De Las Olas'

El tret de sortida d’aquestes celebracions tendrà lloc aquest dissabte, 11 de gener, amb l’actuació del ballarí internacional i coreògraf de Cala d’Or, Dani Estévez, que presentarà la seva peça 'Las Humanas De Las Olas'. Aquesta obra, creada conjuntament amb Águeda Morey, reflexiona sobre la lluita feminista al llarg de la història, donant veu a dones que han marcat un abans i un després en la defensa dels drets humans i la igualtat.

El regidor de Cultura, Mateu Nadal, ha volgut remarcar el simbolisme d’aquest primer acte: «És un orgull començar les celebracions amb un artista del nostre municipi, reconegut internacionalment. Dani Estévez no només ens porta una obra de gran qualitat, sinó que també ens recorda el valor educatiu i transformador de l’art».

Més actes destacats

Al febrer, serà el torn de l’artista santanyiner Jeroni Obrador, que presentarà una retrospectiva del seu treball amb els muntatges de Blai Bonet 'Parasceve' i 'Oficis de carrer' en format documental. A més, celebrarà els seus 15 anys de trajectòria professional.

Una història centenària

Construït el 1925 amb pedra de Santanyí, el Teatre Principal va néixer com a cinema i va estar en funcionament durant més de mig segle. Anys després, l’Ajuntament el va adquirir i restaurar, mantenint-ne l’estructura original. El 2007 va reobrir les seves portes com a teatre, convertint-se en un referent cultural del municipi i de la comarca.