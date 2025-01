Ses Voltes acollirà la representació de l’'Adoració dels Tres Reis d’Orient’, que compleix 40 anys d'història

La funció de l'Adoració dels Tres Reis d'Orient celebra enguany el seu 40 aniversari. Aquesta obra teatral, creada per Llorenç Moyà, s'ha convertit en una tradició per a tancar les festes de Nadal cada 6 de gener a Palma. Enguany, la representació, produïda per l’Ajuntament de Palma i que és a càrrec del grup teatral Taula Rodona, tendrà lloc a les 12:00 hores, a Ses Voltes, i està codirigida per Bernat Pujol i Mateu Fiol.

Una de les característiques més peculiars de l'escenificació d'aquest espectacle, que és gratuït, és que les actuacions són a càrrec, majoritàriament, de persones de la societat llongueta i illenca conegudes per la seva activitat en el món de la política, el periodisme, l'empresa, la cultura i molts altres àmbits.

El text original de Moyà continua vigent, i per a aquest aniversari, els organitzadors han reunit participants que ja han format part en anys anteriors.

La història va començar el 1986, sota el nom d’Agrupacions Teatrals de Ciutat, integrant actors de diversos grups locals. El 1989 l'obra va adoptar un nou enfocament, amb el títol Personatges de Ciutat, i va passar a incloure en els seus papers a pintors, polítics, escriptors, empresaris i periodistes. Des de llavors, més de 900 persones han participat en aquest esdeveniment.