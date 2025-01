L'obra de Teatre 'Consueta dels tres Reis d'Orient' entusiasmà els assistents que omplien l'església de Maria de la Salut

L'estrena de l'obra de teatre 'Consueta dels Tres Reis d'Orient' va omplir de gom a gom el temple de l'església marianda amb un públic que des del primer moment va quedar sorprès amb aquesta peça teatral del segle XVI que havia estat oblidada per molts de directors que normalment han apostat més per la versió de 'L'adoració dels Tres Reis d'Orient' de Llorenç Moyà, més entrellaçada entre el drama i la comicitat, però aquesta vegada, tot va ser diferent, i sota la direcció d'en Joan Gelabert i amb actors amateurs, però molt il·lusionats en la seva interpretació i apostant per una versió medieval, on els diàlegs eren més sovint cantants amb versos i amb la seva peculiar rima, que ens acostava a una celebració religiosa solemne típica medieval i amb els meravellosos acompanyaments dels músics de la qualitat de Francesc Crespí, Bartomeu Mut, Enrique Sánchez i Mònica Loeffer, que ens delectaren d'una forma harmoniosa, creativa i de gran espontaneïtat les oïdes dels quasi 400 assistents, amb instruments molt pocs coneguts per l'espectador que feien molt atractiu seguir les escenes que transcorrien sense pausa i de forma molt àgil.

Sens dubte, el treball de les actrius i actors al llarg d'uns quatre mesos han donat un resultat espectacular i l'adaptació realitzada al català actual per Joan Mas i Vives ha estat magnífica i fàcil d'entendre pel públic, que al final trobaren curts els 47 minuts que durà tota l'escenificació, on el vestuari i attrezzo dissenyat per Antònia Garau, Antònia Bauzà, Simó Garau i Antònia Bergas va ser molt encertat i clarivident per conèixer l'època que les consuetes tenien un paper teatral molt important a les celebracions religioses, i donar lluentor a un acte que finalitzà amb més de 10 minuts d'aplaudiments per un treball acurat i molt creatiu que il·luminà la retina de totes les persones que tengueren la sort d'assistir a la seva estrena.

A manca de pocs dies per realitzar la segona funció concretament el 6 de gener a les 19.30 hores a la mateixa església de Maria, la qual donarà cabuda a aquelles persones que no pogueren assistir el passat dissabte, i per això, encara podeu adquirir les darreres entrades a la plataforma digital entradium.

Música, paraula, teatre i emocions estan assegurades i us conviden a assistir-hi en aquesta segona i darrera funció.