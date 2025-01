El vídeoclip de música en català més vist el 2024 ha estat 'La Marina sta morena' de Figa Flawas

Com era d’esperar, l’èxit de la cançó 'La Marina sta morena' del duet vallenc Figa Flawas s’ha traduït també en visualitzacions a Youtube, esdevenint el clip en català més vist de l'any a la plataforma de tots els publicats durant el 2024. L’audiovisual, dirigit per l'habitual col·laborador del grup, Liam D, ha assolit les 3.413.000 visualitzacions. La xifra està sensiblement per sota del clip més vist el 2023, el 'Coti x coti' dels mataronins The Tyets, però és una xifra molt superior al 'Supermercat' de Lildami, que va ser el més vist del 2022 amb 1.007.000 visites. Així i tot, les tretze peces que Figa Flawas ha elaborat com a suport audiovisual del disc La calçotada (Halley Records, 2024), han sumat 5.495.400 visualitzacions, xifra que significa un 18,3% de tot el consum de videoclips en català a YouTube.

Només un altre videoclip ha superat el milió de visualitzacions, i és 'SexeSexy', la cançó interpretada per les germanes Farel·lo, Mushka i Bad Gyal, que suma 2.478.100 visites. El tercer lloc l'ocupa 'Solucions i no problemes', de Figa Flawas (930.100); i a continuació hi trobem la col·laboració entre The Tyets i la menorquina Chiara Oliver, 'Fa dies' (775.800), la cançó en català de Nil Moliner, 'Ara' (745.700), i la cançó infantil 'Jordi l'esquelet' (704.700) dels gironins Rock per Xics. En els 10 primers llocs també hi trobem clips de La Fúmiga i Oques Grasses.

Els 1.177 videoclips en català publicats el 2024 han totalitzat 30.070.500 reproduccions; una xifra que significa un decrement del 4% respecte al 2023, malgrat l'augment del 9% en la producció. És, però, la tercera millor dada des que Enderrock va començar a fer aquest rànquing l'any 2017 —encapçalades per les prop de 58 milions de reproduccions del 2019, l'any que Rosalia va publicar 'Milionària' i va fer saltar els marcadors amb 26 milions de visites—. Els 100 videoclips en català més vistos han totalitzat 24.646.200 reproduccions, i representen un 82% del total del consum de clips en català publicats aquest any. Un retrocés també respecte a les 25.243.300 visualitzacions del 2023 (-1%), que recollien el 81% de visites a videoclips catalans.

Més enllà del TOP10, i en els 25 primers llocs hi trobem propostes com la de la cantant Xenia, amb 'F.U.ㄴ (FUN): From Ur 누구 (Nugu)', els calafellencs Buhos, el duet de Julieta amb Belén Aguilera 'Thelma & Louise', el cantant d'origen andorrà Rokyo, els artistes per a públic familiar El Pot Petit i Ambauka, els valencians La Fúmiga i la darrera cançó dels valencians Zoo, 'Epíleg'. Ha entrat dins del TOP25 el clip de l'himne del 125è aniversari del Barça, 'L'escut al pit'.

Els clips de Figa Flawas han estat els més reproduïts –obviant les col·laboracions–, amb les 5.495.400 visualitzacions dels seus audiovisuals del 2024. El següent artista amb clips en català més vistos ha estat Mushka, amb 3037300, i a continuació trobem a Rock per Xics (2.323.500), La Fúmiga (1.793.700) i The Tyets (1.370.400). Només aquests cinc artistes representen el 46,6% de reproduccions del total de videoclips en català publicats durant el 2024.

Un total de catorze videoclips per a públic familiar es troben en les cent primeres posicions de la llista. És un increment notable respecte als sis que ho van fer el 2023, i es manté en la línia dels dotze del 2022. Són cinc clips de Rock per Xics (en les posicions #6, #9, #18, #21 i #28), quatre d'Els Atrapasomnis (#35, #73, #79 i #89), i un d'El Pot Petit (#20), Ambauka (#23), Dàmaris Gelabert (#47), Dani Miquel (#76) i La Colla Pirata (#83).

Els artistes que han situat més videoclips en el Top 100 han estat Figa Flawas amb 9, La Fúmiga amb 8, Rock per Xics amb 5, Buhos i Els Atrapasomnis amb 4 cadascun, Baya Baye, Blaumut, Flashy Ice Cream, Mushka i Sau30 amb 3, i amb 2 trobem Els Amics de les Arts, Ginestà, Guillem Gisbert, Jord Fridnand, Julieta, Sexenni, Sopa de Cabra i The Tyets.

Per sisè any, Enderrock ha presentat també dos rànquings paral·lels sobre la producció de videoclips en català: els 25 clips d'artistes del País Valencià més vistos, i els 25 clips d'artistes de les Illes Balears amb més visualitzacions a YouTube. El clip valencià més reproduït ha estat la col·laboració entre La Fúmiga i Figa Flawas 'Ja dormiré'. La multiformació valenciana ha col·locat un total de 7 peces audiovisuals entre les 10 valencianes més vistes de l'any. El videoclip balear en català més reproduït ha estat el del tema conjunt entre Xanguito i Tomeu Penya 'Fent voltes per Palma'.

Enguany, el llindar per entrar en el Top 100 dels videoclips en català ha estat al voltant de les 41.800 reproduccions; 1.200 menys que el 2023 (43.000). No obstant això, en el Top 25 s'hi accedeix a partir de les 263.400 reproduccions; una xifra força superior a les 226.500 del 2023.

Per a elaborar el rànquing Enderrock ha identificat un total de 1.177 videoclips en català distribuïts a YouTube durant el 2024, que han sumat un total de 30.070.500 reproduccions —un 4% menys que les 31.342.200 reproduccions del 2023—. Les visites han estat comptabilitzades el 29 de desembre del 2024, i el nombre de reproduccions ha estat arrodonit a la centena superior. Per a la inclusió en el rànquing, almenys el 30% de la lletra de la cançó ha de ser en català. La llista inclou videoclips en llengua catalana distribuïts a YouTube durant l'any 2024, i omet lyric videos, visualizers, vídeos d'àudio, tràilers i making of. No inclou reproduccions en altres plataformes (Vimeo, 3Cat, La Xarxa +, etc.).