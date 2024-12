Antonina Canyelles, Veu de Poeta 15 de la Fundació ACA

Antonina Canyelles serà la primera dona de la col·lecció Veu de Poeta, que edita la Fundació Musical ACA. Es presenta el proper dissabte, 4 de gener, a les 18 hores, a les instal·lacions de la Fundació, a Búger. L’acte anirà acompanyat de música a càrrec de Caterina Payeras (violí) i Núria Ramis (piano); i la rapsòdia de Francisca Camuñas i Noary Quintero.

Aquesta quinzena edició de Veu de poeta compta amb les traduccions d'Antònia Torres al castellà i de D. Sam Abrams, a l'anglès. Per altra banda, les pintures han estat elaborades per Ferran Pizà.

Veu de poeta és ara una publicació biennal, també amb un canvi de format, que vol fer un acompanyament digne a la qualitat de l'obra d'autors que duen una trajectòria llarga i consolidada. En duim quinze, de molts que n’han de venir.

Aquesta edició de la Fundació Musical ACA està coordinada per l’Aula Poètica, encapçalada per Antoni Gost i integrada per Maite Brazales, Kika Pol, Miquel Perelló, Miquel Junk i Miquel Àngel Tortell. Aquesta Aula també coordina l’edició del Solstici d’Estiu de joves poetes, PromenArt i el Crestatx Poètic.