El Festival Incandescent culmina la segona edició amb un èxit rotund a Inca

La segona edició del Festival Incandescent, celebrada del 18 al 21 de desembre de 2024, ha confirmat el seu lloc com un esdeveniment cultural de referència a les Illes Balears. Amb una participació de més de 14.500 assistents, el festival ha omplert la ciutat d’Inca d’instal·lacions de llum, mapping, dansa i música electrònica, captivant tant el públic local com els visitants vinguts d’arreu.

Xifres clau de la segona edició:

• Durada ampliada: 4 dies d’activitats, amb una programació rica i variada que va incloure instal·lacions lumíniques, màppings làser i màpping de llum; així com visualistes per a l’escena i la música electrònica.

• Assistència rècord: Més de 14.500 assistents, superant amb escreix la xifra de la primera edició. L’organització calcula que unes 4.500 persones voltaren al llarg dels 4 dies per la ciutat d’Inca experimentant una concepció contemporània de la llum i l’art, en aquest cas per a tots els públics.

• Artistes destacats: Un total de 22 artistes, incloent-hi noms internacionals i locals com Nathalie Maufroy, el germans brasilers Cançado (Darklight Studio), la ballarina i coreògrafa Mar Aguiló, la dj i productora italiana Adiel, l’estudi palmesà Dalumenlab, la coder visual Alba G. Corral, el dj Angel Molina, els visualistes vj r.a. o Dram (María Zahara), entre molts d’altres

• Espais utilitzats: El Teatre Principal d’Inca, el Quarter General Luque i nous espais com la Plaça del Mercat, l’aparcament de Fàbrica Buades o la placeta del carrer de Can Rayó.

Moments més destacats:

• Instal·lacions lumíniques com Casa (amb la ballarina Mar Aguiló) o Digital Landscape Buades (un mapping làser de les façanes d’Inca de més de 270 graus d’amplitud) van captivar el públic amb la seva fusió de tecnologia i art.

• Les nits del divendres i del dissabte, amb la quantitat de famílies que vivien l’Incandescent i gaudien d’un art que és per a tothom sense límit d’edat.

• La Nit Incandescent (21 de desembre) va presentar 5 actuacions musicals excepcionals i 5 propostes visuals que van sorprende per la diversitat i qualitat artistica i van allargar se fins a altes hores de la matinada.

Impacte cultural i social

El festival ha destacat per la seva capacitat de connectar l’art amb la comunitat, convertint Inca en un centre vibrant de creativitat i innovació. Aquesta edició ha reforçat el diàleg entre l’art tecnològic i l’espai urbà, atraient un públic divers i generant un impacte cultural profund.

Miquel Àngel Raió, director del festival, ha valorat positivament aquesta edició: «El Festival Incandescent ha superat totes les nostres expectatives. Hem pogut consolidar-lo com un punt de trobada per a creadors i públics d’arreu, portant la llum i l’art contemporani al cor d’Inca».

Amb dues edicions exitoses, l’equip organitzador ja treballa en la tercera edició del Festival Incandescent, amb la intenció de continuar innovant i consolidar l’esdeveniment com una referència nacional en l’àmbit de les arts visuals escèniques i instal·latives.