‘La força viva de l’esperança’, la nova ressenya filosòfica de Miquel Ripoll

Miquel Ripoll, redactor de dBalears i Ploma.cat, publica aquesta setmana a la revista d’idees, art i cultura d’Ona Mediterrània una ressenya filosòfica del llibre ‘L’esperit de l’esperança’ del filòsof sud-coreà Byung-Chul Han.

Segons Ripoll, «L’esperit de l’esperança presenta una proposta positiva al voltant d’aquest sentiment humà, que per al filòsof sud-coreà representa una font inesgotable de possible transformació social. Així, de la desesperació més profunda del nostre present, caracteritzat per guerres, pandèmies, catàstrofes climàtiques, etc., també en neix l’esperança més íntima. L’esperança ens obre temps futurs i espais inèdits, en els que entrem somiant».

Com assegura Ripoll, «ens trobam davant un llibre encoratjador que reivindica el valor creador de l’esperit humà i que es completa amb vuit reproduccions d’obres d’Anselm Kiefer, un dels artistes contemporanis de més prestigi. Un agermanament entre art i pensament amb un denominador comú: l’esperança en un demà més humà i reconciliat». Podeu llegir la ressenya sencera a Ploma.cat a través del següent enllaç.