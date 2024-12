El Consell de Mallorca presenta el còmic ‘La Balear, 100 anys a la mar’ per a culminar els actes commemoratius del seu primer segle de vida

El Departament de Medi Ambient, Medi rural i Esports del Consell de Mallorca ha presentat aquest divendres el llibre il·lustrat La Balear, 100 anys a la mar, que reflecteix la història de l'emblemàtica barca de bou mallorquina que enguany compleix el seu centenari (1924-2024). L'edició d'aquest còmic tanca els actes commemoratius del seu primer segle de vida.

El vicepresident segon del Consell de Mallorca i conseller de Medi Ambient, Medi rural i Esports, Pedro Bestard, ha presentat el còmic que estat editat amb motiu del centenari de l'embarcació. Bestard ha estat acompanyat del director insular de Medi Ambient, Luis Rubí, i del tècnic de Patrimoni Marítim Bernat Oliver. També han participat en l'acte membres de la tripulació i diversos mestres d'aixa de l'escola taller on l'any 2000 es va començar a restaurar.

El còmic arrenca amb la següent cita textual: «La Balear no és una embarcació qualsevol; per a la gent de Mallorca es converteix en un símbol de la recuperació del passat mariner de l'illa», i fa un repàs de la seva activitat, fins que va passar a ser propietat del Consell de Mallorca després de tota una vida dedicada a la pesca professional.

Després de la restauració, actualment la barca du a terme activitats d'educació ambiental i de promoció del patrimoni marítim. Una mostra d'aquesta tasca de divulgació ha estat l'edició d'aquest llibre il·lustrat que es lliurarà als 53 ajuntaments de Mallorca perquè la distribueixi a totes les biblioteques de l'illa.

El conseller de Medi Ambient, Pedro Bestard, ha explicat que «tots els mallorquins que ho desitgin podran conèixer la història d'aquest llaüt que és un emblema per als mallorquins, i que forma part de les nostres tradicions i cultura, que estan tan vinculades a la mar».

«En 100 anys passen molts esdeveniments relacionats amb La Balear, per la qual cosa el contingut del llibre s'ha hagut de sintetitzar. Hem volgut elaborar un còmic que sigui entretingut i de fàcil lectura, a fi d'acostar-ho a molts lectors», ha precisat Bestard.

Un repàs il·lustrat a la història de La Balear

Per a culminar els nombrosos actes d'homenatge a la Balear que s'han celebrat al llarg d'enguany, s'ha elaborat el llibre La Balear, 100 anys a la mar, en el qual es fa un recorregut per la seva trajectòria: qui la va encarregar, per què, com pescava, en quins ports va treballar, com es va baratar la vela per al motor... i, finalment, es fa referència al seu procés de restauració i declaració com bé d'interès cultural.

El còmic s'ha configurat a partir dels textos de Jordi Nadal i Bernat Oliver i de les il·lustracions fetes per María Salcines de l'empresa Edicions MIC SL. La seva extensió és de 40 pàgines a color i s'han editat 750 exemplars en català i 750 exemplars en castellà.

A més del seu repartiment a les biblioteques de l'illa, està previst regalar alguns exemplars en el transcurs dels diferents esdeveniments en els quals La Balear participa: conferències, festes populars, regates de vela llatina, etc.

La publicació de llibre gràfic tanca un any d'homenatge a la basca de bou ple d'activitats, que es va estrenar conduint als Reis d’Orient a Palma i conclou amb una proposta didàctica a través de la narrativa visual del còmic.

L'embarcació, que ha complert el seu primer segle de vida aquest 2024, va ser construïda a Palma per les drassanes Ballester el 1924 per dedicar-se a la pesca d'arrossegament.