El millor gòspel internacional clausura la dissetena edició del Jazz Voyeur Festival

El Jazz Voyeur Festival ha tancat la seva dessetena edició amb el millor gòspel internacional. El concert celebrat aquest dijous al Trui Teatre ha esdevingut una vetllada única on Bridget Bazile & The New Orleans Gospel Choir, amb Vincent Balse acompanyant al piano, han permès al públic assistent descobrir que el gòspel és molt més que un gènere musical; és una demostració clara d’esperança i amor.

Un exquisit homenatge a Nova Orleans, el bressol del Jazz

Bridget Bazile & The New Orleans Gospel Choir han pujat a l’escenari per presentar ‘Streets of New Orleans’; un espectacle sonor que viatja al bressol del jazz; als carrers de la mítica ciutat on sempre es respira música. La veu de la soprano Bridget Bazile ha aconseguit alçar el públic de les butaques per ballar i cantar alguns dels himnes més reconeguts del gòspel. Bazile ha demostrat aquest dijous a Mallorca ser una de les veus i espiritistes més grans del gòspel clàssic a escala internacional. La seva poderosa veu ha connectat les arrels, la fe i l’esperança de l’artista de Louisiana amb el públic mallorquí.

La fusió de ritmes poderosos amb harmonies encisadores i les tradicions musicals afroamericanes han permès honrar i celebrar la vida. La música de gòspel ha estat des dels seus orígens una font de consol, fortalesa, dolor i dimensió espiritual. El recital melòdic i la música s’han convertit en una metàfora de la vida, combinant bellesa, sentiment i diversió; i alhora donant la benvinguda al Nadal.

Ànima Gospel, màxima expressió de la sensibilitat

El cor Ànima Gòspel Mallorca, dirigit per Llúcia Gomila, ha fet un recorregut per alguns dels temes més emocionals i coneguts d’aquest gènere musical. La formació mallorquina es caracteritza per viure el gòspel des de l’ànima, i així ho han demostrat damunt l’escenari del Trui Teatre. Han estat els encarregats d’obrir el darrer concert de la dissetena edició del Jazz Voyeur Festival i demostrar al públic que el gòspel és un gènere musical que serveix com a font de consol i fortalesa en temps de dolor, i alhora ha convidat el públic a cantar i ballar.

Classe magistral

Les trobades professionals brinden l'oportunitat perfecta als músics i aspirants d'aprendre de primera mà tots els detalls i les particularitats del jazz. La classe magistral de Bridget Bazile i Vincent Balse ha estat una oportunitat única per als estudiants de piano, cant, composició i cors, que han pogut conèixer de ben a prop els consells, les recomanacions i la trajectòria musical d’aquests dos grans artistes i alhora, professors brillants. Les jornades professionals són amb entrada lliure i gratuïta.

«Els millors artistes de jazz internacionals han visitat Mallorca»

L’edició d’enguany, i ja en van desset, s’ha celebrat els mesos d’octubre, novembre i desembre, i ha ofert cinc concerts als escenaris del Teatre Principal de Palma, el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i el Trui Teatre.

La programació d’aquesta edició ha donat protagonisme al Jazz del Brasil de la mà de mestres internacionals d’aquest gènere musical com Egberto Gismonti i Daniel Murray. El públic del JVF ha gaudit de la fusió del Jazz amb altres estils musicals gràcies als concerts de José James i Dave Douglas & Joey Baron Quartet, a més de poder assistir a l’homenatge a la carrera del pianista Chano Domínguez, juntament amb Martirio, Mariola Membrives, Horacio Fumero, Guillermo McGill i Raúl Rodríguez. Finalment, ha estat el góspel de Bridget Bazile & The New Orleans Gospel Choir qui ha tancat el festival amb una celebració de la música i de la vida.

Jazz Voyeur Festival aposta pel talent balear i l’edició d'enguany ha comptat amb les actuacions del trompetista Yelfris Valdés Quartet, Nayla Yenquis Group, Pedro Rosa i la coral Ànima Gospel.

Cinefòrum a Es Baluard

La programació d’enguany també ha inclòs el Cicle de Cinema & Jazz amb el Jazz del Brasil com protagonista. El festival ha projectat dues pel·lícules documentals sobre Tom Jobim, mestre sobirà de la música popular brasilera a Es baluard Museu i ambdues dates s’ha fet un col·loqui amb el públic assistent conduït per Fernando Merino.

La professionalització i difusió del jazz a les Balears

Músics i aspirants han pogut aprendre, conèixer i gaudir de primera mà de les recomanacions i particularitats del Jazz gràcies a les Classes Magistrals de Dave Douglas, Bridget Bazile i Vincent Balse impartides al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB).

La dessetena edició del Jazz Voyeur Festival compta amb el suport de l’Institut d'Estudis Baleàrics i el Departament de Cultura del Consell de Mallorca. El festival forma part de la xarxa Apropa Cultura per tal de promoure la inclusió i la diversitat.