Les neules calades de Mallorca, protegides oficialment

Les neules calades de Mallorca ja estan protegides oficialment. El Consell de Mallorca ha aprovat per unanimitat, aquest dimarts, en la Comissió Insular de Patrimoni, la proposta de salvaguarda d’aquest patrimoni de l’illa com a bé d’interès cultural immaterial. D’aquesta manera, explica la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, «les neules calades ja gaudeixen de protecció institucional a l’espera que el tràmit oficial finalitzi».

És el primer expedient que tramita el Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial que ha constituït enguany el Consell de Mallorca i que té com a finalitat protegir i salvaguardar les tradicions i expressions culturals de l’illa. Aquest grup d’experts està format per l’historiador Juan José Soler Martínez; l’escriptora i investigadora de la literatura oral Caterina Valriu Llinàs; el cronista de la ciutat de Palma Bartomeu Bestard Cladera; la musicòloga Eugènia Gallego Cañellas i l’artesana de moda i investigadora Joana Maria Borrás Riera.

Pròximes passes

El 9 de desembre passat, el Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial del Consell de Mallorca va iniciar l’expedient de la declaració de les neules com a bé d’interès cultural immaterial amb la finalitat de protegir i salvaguardar aquesta expressió tradicional de l’illa. Aquest dimarts, 17 de desembre, el Consell de Mallorca ha aprovat, en la Comissió Insular de Patrimoni, la proposta. Ara, es notificarà a les associacions implicades, com són l’Associació de Neulers de Mallorca, la Federació de Municipis i el Bisbat de Mallorca. A continuació, s’obrirà un tràmit d’audiència pública de dos mesos i, finalment, ja el 2025, la proposta definitiva es votarà en el Ple del Consell de Mallorca, com es vota la declaració de qualsevol BIC que tramita la institució. Tot i això, destaca Antònia Roca, a partir d’avui les neules calades ja gaudeixen de protecció.

La vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, celebra que «després de mesos de feina intensa, la protecció de les neules calades ja és una realitat: les protegim perquè no quedin en l’oblit i perquè formin part, per sempre, de la nostra cultura».

La protecció de les neules arriba aquest mes de desembre, just per a les festes de Nadal. És per això que el Consell de Mallorca ha posat en marxa una campanya de difusió per a realçar-ne el valor i convidar la ciutadania a decorar amb neules. La campanya inclou la decoració de tres espais emblemàtics de Palma: la Misericòrdia, el Palau del Consell i el Teatre Principal, amb les obres d’art que fa el neuler Macià Tugores.

A més, també s’ha organitzat un concurs escolar d’elaboració de neules en el qual participen més de 1.700 alumnes de 23 centres escolars de Mallorca. I també amb la voluntat d’integrar tots els col·lectius en aquesta tradició, el Consell de Mallorca ha distribuït 110.000 neules entre els centres de gent gran i centres de dia de l’illa, perquè els usuaris puguin retallar-ne i decorar les seves estances, i fomentar així la creativitat i la participació activa. Cal destacar que qualsevol persona interessada a col·laborar en la iniciativa pot recollir neules a la Misericòrdia i sumar-se a aquesta proposta cultural i artística.