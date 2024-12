'Renàixer del fang', el llibre solidari per a salvar les llibreries afectades per la DANA

La tragèdia de la DANA del passat 29 d’octubre ha sacsejat el País Valencià i ens interpel·la a tothom. Davant una catàstrofe d’aquesta magnitud, des d’Ara Llibres s'han demanat en què podien ajudar i ser útils per a canalitzar l’onada de solidaritat i enviar a les víctimes i afectats no només caliu i suport, sinó també recursos econòmics. Per això s'han proposat d’incidir en l’àmbit els ens és més pròxim: la cultura, les llibreries. És així com ha nascut, amb la urgència que requereix el moment crític, Renàixer del fang.

Renàixer del fang és una proposta coral i solidària, amb textos originals d’autors, periodistes i intel·lectuals valencians de referència, que combina vivències i testimonis del moments més dramàtics amb l’anàlisi de les causes i de les conseqüències del desastre. Una proposta plural que cerca memòria, justícia i reparació. Hi han escrit per al llibre: Pasqual Alapont, Xavier Aliaga, Manuel Baixauli, Vicent Baydal, Vicent Borràs, Núria Cadenes, Esperança Camps, Paco Cerdà, Ricard Chulià, Mercè Climent, Martí Domínguez, Zahia Guidoum, Víctor Maceda, Gemma Pasqual i Ferran Torrent.

La coberta és obra de Cristina Durán, il·lustradora, que ha perdut el seu estudi per la DANA. I el pròleg, de l’editor Joan Carles Girbés.

Tots els beneficis per la venda d’aquest llibre aniran íntegres –a través del Gremi de Llibrers de València— a tornar a aixecar Somnis de Paper i Librolandia de Benetússer; Bufanúvols de Catarroja; La Moixeranga de Paiporta; Pasarella de Picanya i Paiporta; Libro Ideas d’Aldaia; Samaruc i La Casa de Paper d’Algemesí; L’Esplai de l’Alcúdia; i Lazarillo d’Albal.