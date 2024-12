Representació teatral, 'Consueta dels tres Reis d’Orient', a l’església de Maria de la Salut

L’església de Maria de la Salut recupera, els dies 28 de desembre i 6 de gener, l’obra teatral litúrgica 'Consueta dels Tres Reis d’Orient', gràcies al grup de Teatre Històric de Maria, format majoritàriament per unes trenta persones voluntàries del poble (entre actrius, actors, dissenyadores de vestuari, attrezzo i equip tècnic) sense bagatge teatral i amb una aposta ferma i decidida en recuperar tradicions com les consuetes que estan catalogades des del segle XVI, quan eren molt habituals als temples de religiosos de parla catalana i que eren escrites en llatí abans del concili de Trento, per passar, posteriorment, en català com la que gaudirem a Maria, a les 19.30 del 28 de desembre i el dia de Reis a la mateixa hora.

A més de la tasca il·lusionant dels intèrprets, l’obra destacarà per la música medieval, absolutament innovadora pel que fa a la seva composició creada expressament per aquesta obra i interpretada en directe, per persones de gran talla musical com són: Francesc Crespí i Bartomeu Mut, Enrique Sánchez i Mònica Loeffer i amb instruments poc coneguts pel públic en general com gemshorn, cromorn i percussió, saltiri, hümelchen, llaüt, pandero, campanes... i que eren propis de l’edat medieval i renaixentista.

A Maria, com altres pobles de la contrada, existia la tradició de representar l’Adoració dels Reis d’Orient per les festes de Nadal, i això ha estat un dels motius perquè l’Associació Cultural Fent Carrerany engegàs aquest projecte inèdit amb la complicitat de l'escriptor i llicenciat de Filologia Romàniques i Catedràtic de la UIB, el mariando Joan Mas i Vives, expert en teatre, que ha fet una adaptació d’aquesta consueta del 'manuscrit d’en Llabrés', recollit pel vicari de Búger a finals del segle XVI en Miquel Pascual, que ens introdueix a una forma de teatre molt primitiu, gairebé estrictament litúrgic: representat dins el temple, amb fragments cantats i altres recitacions i amb un gran desplegament d’espectacularitat externa fent referència en aquest cas a l’Evangeli de Sant Mateu: la trobada dels Reis, l’anada al palau d’Herodes, la consulta als rabins, l’adoració, la fugida de la Sagrada Família a Egipte i la degollació dels innocents. Essent el professor de llengua catalana i mariando en Joan Gelabert Mas qui ha aportat el seu saber per dirigir aquesta complexa, però original obra teatral.

El valor d’aquesta obra ha donat peu a la col·laboració de l’Institut d'Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Maria de la Salut a més del suport logístic de poder emprar la Parròquia del poble i fer possible una nova forma d’entendre l’adoració dels Tres Reis d’Orient.

Tots els amants del teatre, de la cultura i especialment aquelles persones que valoren el fet de recuperar tradicions tenen una cita a l’església de Maria de la salut els dies 28 desembre o 6 de gener per gaudir de les dues funcions que s’escenificaran; totes dues començaran a les 19.30 hores i es poden adquirir les entrades a l’ajuntament de Maria de la Salut o a la plataforma: https://entradium.com/ca/organizers/fent-carrerany.