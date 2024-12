[VÍDEO] Els Joves de Mallorca per la Llengua anuncien l'Acampallengua per al 2025

Els Joves de Mallorca per Llengua han fet públic aquest diumenge, a través de les xarxes socials, un vídeo, acompanyat del text «Ja el tenim aquí… 5 i 6 d’abril», amb el qual han donat a conèixer que l'emblemàtic esdeveniment de l'entitat, l'Acampallengua, se celebrarà el 2025 a l’abril. Al cartell hi apareix la frase «Voler l’impossible ens cal, i no que mori el desig», de Marià Villangómez.

Ja el tenim aquí…



Com explica l'entitat, «l'Acampallengua va néixer l'any 1997 i des d’aleshores sempre ha estat considerada una cita imprescindible per al jovent de les Illes, i també s’ha consolidat, musical i culturalment, com un esdeveniment de referència arreu dels països de parla catalana».

«A més de ser un lloc de trobada juvenil, l’Acampallengua ha comptat cada any amb un programa molt complet: tots els assistents poden participar en diverses activitats lúdiques, esportives i formatives. També és un espai que serveix per a crear i enfortir vincles amb altres entitats i organitzacions; és per això que al programa s’hi incorporen xerrades i taules rodones sobre temes d’actualitat molt diversos i un gran concert el vespre que, en algunes edicions, va arribar a juntar 15.000 joves illencs», han assenyalat.

Tot i que la localització encara no ha estat revelada, els Joves de Mallorca per la Llengua han posat a la venda un primer lot d'entrades (ticketib.com/events/acampallengua-2025), que s'ha exhaurit en poques hores.