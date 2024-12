Un banc amb forma d'harmònica per a recordar i homenatjar Víctor Uris

Aquest divendres s'ha donat a conèixer una iniciativa d'homenatge al músic Víctor Uris, promoguda pel seu grup d'amics i l'Associació de Veïnats es Capitol: un banc amb forma d'harmònica, obra de l'artista de Santanyí Margalida Escalas. Uris ens va deixar el passat mes d’abril, a 66 anys d’edat.

S'ha presentat la iniciativa davant de Cort en companyia del regidor de Cultura de Palma, Javier Bonet, i el coordinador general de Cultura i d'Arts Visuals, Fernando Gómez de la Cuesta.

Es tracta de situar a la plaça d'Alexander Fleming una escultura que cedirà la prestigiosa ceramista Margalida Escalas. La intenció no és altra que retre homenatge a un veïnat tan singular i estimat com va ser Víctor. La «placeta des Capitol» -com l'anomenava Víctor- i, concretament, l'espai de la cantonada amb Arxiduc Lluís Salvador (davant l'antic Bar Milan) és el lloc que han considerat com «un emplaçament idoni».

Víctor Uris (Palma, 1958 - Palma, 3 d'abril de 2024)

Tota la vida va ser veïnat de la barriada del Capitol. A desset anys, Uris patí un accident de moto que el deixà paraplègic. Durant la recuperació i rehabilitació fora de Mallorca, aprofundí de forma autodidàctica la seva vinculació amb la música i, especialment, la seva passió per l'harmònica de la qual es convertí en un virtuós intèrpret.

A la dècada dels vuitanta fundà, amb altres músics, l'Harmònica Coixa Blues Band, aconseguint un notable èxit tant a dins com a fora de les nostres illes.

Durant la seva carrera artística, ha col·laborat amb nombrosos músics i bandes tant a escala local com internacional, enriquint la seva experiència i diversificant el seu estil musical. És considerat una figura clau en la música mallorquina, especialment en l'àmbit del blues, i el seu treball ha deixat una empremta duradora en la cultura musical de l'illa.

Margalida Escalas (Santanyí 1953)

És part de l'entorn dels amics de la 'La placeta del Capitol', i part del projecte. Des del primer moment es mostrà disposada a crear i cedir una obra per ser instal·lada en el punt de trobada d'aquella colla d'amics els anys setanta i vuitanta.

Escalas, amb una dilatada carrera de més de quaranta anys dedicats a la creació artística i, concretament, a la ceràmica, ha exposat per tot Europa i ja disposa d'obra a altres espais públics de Ciutat (plaça Marquès del Palmer).

L'obra que recordarà la figura de Víctor pren, referència conceptual de la figura simbòlica del banc com a punt de trobada del grup d'amics.

Margalida Escalas ha duit a terme el treball gratuïtament i donarà l'obra a la ciutat. Les eventuals despeses que s'ocasionin seran cobertes pel grup d'amics de Víctor Uris i altres donacions. L'Ajuntament de Palma durà a terme la instal·lació i tendrà cura del manteniment de l'obra.