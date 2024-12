Salvador Illa: «S'equivoquen de cap a peus els qui no han volgut celebrar la figura de Vicent Andrés Estellés»

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que ha donat la benvinguda a l’acte institucional ‘Any Vicent Andrés Estellés’, ha destacat que «enfront dels qui atien la política de la confrontació, hem de contraposar la cultura com el millor espai d’entesa». «Catalunya ha fet, i fa, de la seva cultura un element en defensa de la diversitat, de la integració, de la imaginació i dels valors humans», ha remarcat.

El cap de Govern ha afirmat que «s’equivoquen de cap a peus els qui no han volgut celebrar la figura de Vicent Andrés Estellés», ja que, l'autor, «és un valencià universal i, per tant, patrimoni de la literatura catalana, patrimoni de tots i totes».

Illa ha aprofitat la seva intervenció per a fer referència a les zones afectades pel temporal climàtic, destacant que «calen recursos, calen mitjans tècnics i humans, calen inversions i cooperació entre administracions». «Catalunya estarà amb València fins al final», ha asseverat.

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha clos l’acte destacant que l’Any Estellés està contribuint a «consolidar la seva importància com a poeta nacional i universal» i a «cohesionar l’estima pel poeta arreu del territori». En aquest sentit, ha apuntat que la commemoració ha servit per aprofundir en «tota la seva obra literària, inclosa la no poètica» i «connectar-la amb disciplines i àmbits diversos».

La consellera també ha destacat que «la vitalitat del vers d’Estellés s’ha estès i celebrat a tot arreu, molt més enllà dels límits institucionals». «Estellés ha estat llegit, cantat, celebrat i estimat com pocs», ha subratllat.

Any Vicent Andrés Estellés

L’Any Vicent Andrés Estellés, impulsat pel Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes, ha commemorat el centenari del naixement del poeta valencià amb l’objectiu de consolidar-lo definitivament com una figura clau del cànon literari català. Més de quatre-centes activitats s’han celebrat arreu del territori, incloent-hi lectures poètiques, converses, exposicions, rutes literàries, congressos, espectacles, sopars i festes. Així mateix, les llibreries han acollit noves edicions de la seva obra, traduccions i altres novetats bibliogràfiques.

Aquest homenatge no només ha reivindicat la seva figura, sinó que ha posat en relleu la unitat cultural i lingüística dels territoris de parla catalana. L’organització de les activitats ha estat marcada per la col·laboració amb entitats com la Plataforma Cívica Cent d’Estellés, que ha treballat per mantenir viva la seva veu, especialment en temps difícils per al País Valencià.

L’obra i la figura d’Estellés

Nascut a Burjassot el 4 de setembre de 1924, Vicent Andrés Estellés es va formar inicialment en teatre i poesia. Després de treballar en diversos oficis, va estudiar periodisme a Madrid i va exercir com a periodista a València fins al 1978, quan el diari Las Provincias va canviar de línia ideològica. Llavors ja era un poeta reconegut, guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes el mateix any.

La seva obra, que inclou títols com Ciutat a cau d’orella, Llibre de meravelles i El gran foc dels garbons, és coneguda per la seva intensitat lírica i la capacitat de convertir les experiències quotidianes en poesia universal. Amb una veu compromesa i directa, tracta temes com l’amor, la guerra, la mort i la identitat des d’una òptica propera al poble. La seva mirada s’ha descrit com la d’un «poeta de realitats», tal com el va definir Joan Fuster.

Vicent Andrés Estellés va morir el 27 de març de 1993 a València. És considerat el principal renovador de la poesia valenciana des d’Ausiàs March i una de les figures literàries més influents de la cultura catalana, una veu col·lectiva que ha educat generacions amb la seva passió per la dignitat humana i el dret a l’alegria.