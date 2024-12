Torna el Nadal Eclèctic amb 22 artistes illencs

Torna la festa més eclèctica de les festes de Nadal a Mallorca. El Nadal Eclèctic, de S'Altra Música, presenta la seva tercera edició que se celebrarà al Centre Musical Es Gremi el dijous 19 de desembre a partir de les 20 hores. Tornarà a ser una nit diferent, amb moltes sorpreses i aquest any estarà presentat pels periodistes Mar Coll i Josep Salmerón.

Com cada any serà l’atzar que tornarà a ser l’encarregat de decidir com esdevé la festa, fent i desfent combinacions que són ben males de veure dins l’escena. Els artistes confirmats per a aquesta edició són: Ánimos Parrec, Anna Picornell, Caspary, Clara Ingold, FADES, Joan Miquel Oliver, Jorra Santiago, Juanjo Montserrat, Júlia Colom, Maria Hein, Maria Jaume, Miquel Serra, Negre, O-Erra, ORA, Pitxorines, Plan-ET, Reggaetonpare, Ritual Nepal, Suenyos Garau, Xanguito i Xisk.

També com cada any, la gala serà retransmesa en directe per IB3, perquè als qui no puguin assistir-hi també ho puguin gaudir des de casa. Així mateix, l’afluència de públic torna a encaminar-se cap a un altre èxit, donant a entendre que el Nadal Eclèctic és una fita més que consolidada dins les festes a Mallorca. Ara mateix, ja hi ha 500 entrades venudes i només queda disponible el darrer lot d’entrades.