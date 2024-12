L'OCB de Manacor organitza una festa de Nadal amb el cantautor felanitxer Valentí Mendoza

El cantautor felanitxer Valentí Mendoza presentarà 'Paraules i melodies' el proper dimecres, 18 de desembre, a les 20 hores, a Can Lliro, Manacor. Aquest concert gratuït, emmarcat en els actes nadalencs organitzats per l'Obra Cultural Balear (OCB), i amb el patrocini del Ministeri de Cultura, serà un retrobament amb el públic manacorí després d'un grapat d'anys sense actuar a la capital de Llevant.

Acompanyat pel seu col·laborador de confiança, el músic i productor manacorí Carles Grimalt, que alternarà entre el piano i la guitarra, Mendoza oferirà un recital en format acústic on revisitarà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva trajectòria. El repertori inclourà peces destacades dels seus treballs discogràfics, com ara 'Permís per estimar-te', 'Els vents de la paraula' i el seu àlbum més recent, '20'.

Amb una posada en escena íntima i emotiva, el cantautor combinarà composicions pròpies, altres inspirades en la poesia mallorquina i també reinterpretacions de clàssics de Joan Manuel Serrat, una influència destacada en la seva música. La seva veu, profundament mediterrània, i el seu gust per les melodies elegants s'han convertit en una marca personal que l'ha consolidat com una de les figures més singulars del panorama musical de Mallorca.

Aquest concert és una oportunitat única per a gaudir de la música d'un artista que ha sabut teixir un vincle entre la tradició poètica de l'illa i les seves pròpies composicions.

A l'acte també es farà la lectura del manifest de l'Obra Cultural Balear, es cantarà qualque Nadala i, per suposat, La Balanguera, el nostre himne. Al final, hi haurà un petit refrigeri per als socis i simpatitzants.