El Circ Bover presenta el festival L'Ambulant

La companyia Circ Bover acaba l'any presentant el festival L'Ambulant, un projecte nou que es durà a terme del 21 de desembre del 2024 al 4 de gener de 2025 a diversos pobles de Mallorca.

L'objectiu és crear una programació d'espectacles de circ, de qualitat, destinada a tots els públics, emmarcada en les Festes de Nadal, enriquint així la programació habitual amb propostes innovadores i de gran espectacularitat.

El nom del festival pretén ser un homenatge a la vida nòmada de l'artista i als inicis del circ. En aquest cas no és només l'artista qui es desplaça, sinó també és una convidada als residents de l'illa a recórrer els pobles que acullen, als seus espais, els espectacles programats.

La programació s'iniciarà amb malabarista nord-americà Wes Peden, catalogat en l'actualitat com el millor malabarista del món, no només per les seva gran destresa, sinó també, per ser el precursor dels

malabars contemporanis, creant escola i essent un referent mundial.

Aquesta primera edició serà una edició pilot del festival on s'han sumat donant el seu suport els ajuntaments de Calvià, Andratx, Sant Llorenç i Alaró.

L'accés als espectacles és de pagament i es compta amb preus accessibles d'entre 5€ i 6€. Les entrades estan disponibles a la pagina web dels ajuntaments col·laboradors i del Circ Bover.