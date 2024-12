La campanya 'Amunt País Valencià!' de la Federació Llull recull 150.000 euros per a vuit iniciatives per la llengua, l’educació i la cultura

La Federació Llull -formada per Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear- ha recaptat 150.000 euros que destinarà a vuit projectes del País Valencià que, d’una manera o altra, varen quedar directament afectats pels aiguats del passat 29 d’octubre. Es tracta de vuit iniciatives que treballen per la llengua, l’educació i la cultura al País Valencià i que, a conseqüència de la Dana, van patir pèrdues materials i econòmiques molt importants, i van haver d’aturar la seua activitat. A través de la campanya 'Amunt País Valencià!' -que la Federació Llull va iniciar de manera urgent per a donar resposta a les necessitats primàries del teixit cultural i educatiu de la zona- aquestes iniciatives rebran ajuda econòmica per poder iniciar o continuar les tasques de reparació i reconstrucció, i reprendre com més aviat millor la normalitat en totes les seues activitats.

La primera línia d’ajuts s’enfoca a donar suport a les editorials, les llibreries i les biblioteques escolars. En aquest sentit, la Federació Llull donarà part dels beneficis de la campanya per a la compra de llibres en català d'editorials de l'Horta Sud i de la Ribera Alta a les llibreries d'aquestes comarques, per a donar-los a centres educatius de secundària afectats, com és el cas dels de Massanassa, Sedaví, Picanya, Benetússer, Albal, Alfafar, Paiporta, Algemesí, Catarroja, Alaquàs, Aldaia, Silla i l'Alcúdia.

La segona línia d'ajudes anirà destinada a recuperar el mobiliari i material malmès del local de la Nova Muixeranga d’Algemesí que va quedar greument afectat. També es realitzarà, a través d’una tercera línia d’ajuts, una aportació econòmica per a la recuperació d’infraestructures i la compra de material esportiu per a l'Escola la Gavina de Picanya, un centre pioner en l’ensenyament de català i un dels centres més afectats pels aiguats. I com a quarta línia de suport econòmic, es realitzarà una donació important per a la reconstrucció del local a Paiporta de la revista infantil Camacuc, una publicació històrica, escrita íntegrament en català per a nins. El donatiu permetrà comprar elements que han quedat malmesos com ara aparells tecnològics i mobiliari.

La música al País Valencià serà un altre dels sectors que rebrà ajuts a través de la campanya 'Amunt País Valencià!' L’ajuda es canalitzarà al sector musical, en col·laboració amb el Col·lectiu Ovidi Montllor del País Valencià. En aquest sentit, l'aportació econòmica servirà per a recuperar instruments i equips de so de músics afectats pels aiguats. I vinculat al món de les arts escèniques, una sisena línia d'ajuts s'enfocarà directament sobre les companyies d'espectacles afectades de l'Horta Sud i la Ribera Alta, com Pot de Plom, Companyia Teatre Micalet i Disparatario. Aquestes han perdut bona part del vestuari, escenografies, attrezzo i materials tècnics i de promoció.

Finalment, els beneficis de la campanya també es repartiran entre el col·lectiu d'Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC) per a la reconstrucció d’estudis i tallers que han quedat inundats pels aiguats, i per a la reconstrucció de la seu de la coordinadora lingüística comarcal de l'Horta Sud d'Escola Valenciana, el Guaix a Benetússer. Aquesta coordinadora treballa per a la normalització lingüística, especialment en l'àmbit educatiu, i va patir importants desperfectes a la seu, amb la consegüent paràlisi dels projectes anuals que porta a terme.

Donatius oberts fins a finals d’any

Els donatius de la campanya 'Amunt País Valencià!', procedeixen majoritàriament de les aportacions solidàries que han realitzat gairebé un miler de ciutadans dels Països Catalans, tot i que també s’hi ha destinat una part important dels beneficis del concert solidari Catalunya amb el País Valencià, i diverses aportacions d’entitats, entre les quals Fundació.cat, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, l’Ajuntament de Vila-real, l’Espai Mallorca, Crits i renou, Esbart Joaquim Ruyra, l’Associació cultural Cambuleta i l’Ajuntament de Girona.

No obstant això, amb l’objectiu de poder continuar ampliant les aportacions, la campanya restarà oberta fins a finals d’any a través de: