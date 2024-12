La Fundació Mallorca Literària programa Sibil·Lab, que revisa arrel i futur del Cant de la Sibil·la

La Fundació Mallorca Literària ha presentat el programa del nou projecte Sibil·Lab en el marc del cicle TardOral 2024. Es tracta d’una convidada a indagar en el Cant de la Sibil·la com a expressió de crisi humana, tot revisant el ritual tradicional que ha perviscut i la seva vigència a través del diàleg amb altres formes d’expressió artística contemporània.

Sibil·Lab es planteja com un laboratori que constarà de dues activitats diferenciades. Per una banda, la jornada Sibil·Lab, un espai de reflexió i debat, que tendrà lloc dimecres, 11 de desembre, a La Misericòrdia; i per l’altra, el concert Sibil·Lab, una proposta musical i escènica de caràcter experimental que es durà a terme diumenge, 15 de desembre, al convent de Sant Domingo de Manacor. A causa de l’alta demanda d’entrades per al concert, es faran dues sessions, una a les 18 h −que ja està esgotada− i l’altra a les 20.30 h.

Jornada Sibil·Lab

La jornada Sibil·Lab està programada dimecres, 11 de desembre, de 16 a 20.30 h i compta amb l’assessorament del musicòleg Francesc Vicens i la coordinació de Joana Serra. Serà un espai des d’on s’abordarà la lectura del cant de la Sibil·la des de disciplines com l’antropologia, l’etnomusicologia o la filosofia, així com el repàs de les diferents versions que han perviscut, d’una banda, mentre que també s’analitzarà de quina manera aquesta profecia ancestral ens interpel·la avui en relació a urgències tan actuals com la social, la democràtica, la climàtica o la cultural. La jornada comptarà amb la participació del reconegut pensador Manuel Delgado i d’especialistes d’àrees ben diverses: els musicòlegs Amadeu Corbera i Bàrbara Duran, la cantant Mariona Sagarra, la filòsofa Xisca Homar i l’activista ecologista Margalida Ramis.

Concert Sibil·Lab

El concert Sibil·Lab, diumenge, 15 de desembre, a les 18 i a les 20.30 h, també beu de la reflexió i l’anàlisi, com a punt de partida per a un diàleg en clau contemporània a través de paraula, la música i el cant. Fruit d’aquest procés creatiu, que ha estat duit a terme sota la direcció musical de Joana Gomila, el concert incorpora la reescriptura textual, sonora i interpretativa del cant tradicional, i les amalgama en un concert de marcat caràcter experimental. Els ressons de l’orgue hi conviuran amb sintetitzadors i trombons; el poema originari s’acararà als versos de les poetes Lucia Pietrelli, Maria Callis i Begonya Pozo, esdevingudes noves profetesses; i la seva veu l’encarnarà un cor col·lectiu del qual formaran part cantaires ben reconegudes, com Mar Grimalt, Noemí Garcies, Antònia Monroig i la pròpia Joana Gomila. L’antiga partitura també derivarà en noves sonoritats a través de les composicions musicals creades per Francesc Vicens, Laia Vallès i Carles Medina. Es tracta d’una producció escènica que vol reivindicar el patrimoni d’arrel com un bé al servei del present, apel·lant a tots els públics. La direcció escènica és a càrrec de l’actor i director Joan Miquel Artigues.

Aquestes dues cites tenen per objectiu revisitar el Cant de la Sibil·la des d’una mirada contemporània, adaptada a les demandes i les necessitats socials i culturals dels nostres dies, reflexionar-hi i reinterpretar-la, contestar algunes preguntes i encetar nous interrogants.

Amb aquesta activitat doble, la Fundació Mallorca Literària tancarà el cicle TardOral 2024, que ha estat en marxa des del 4 d’octubre amb activitats al voltant de la paraula dita i que s’organitza cada any des del Museu de la Paraula. Casa Rafel Ginard de Sant Joan.

Les inscripcions a la jornada són gratuïtes i es poden fer a través del web www.mallorcaliteraria.cat. Al mateix web es poden adquirir les entrades per al concert, que tenen un cost de 10 euros.