La coral Spiritual Mallorca a l'Octava guanya el III Certamen Coral de Binissalem

La coral Spiritual Mallorca a l'Octava s'ha proclamat guanyadora del III Certamen Coral de Binissalem. L'edició ha resultat un èxit, ja que el públic ha omplit l'església de Binissalem durant totes les sessions.

Les corals seleccionades en aquesta tercera edició del Certamen Coral de Binissalem, en la Categoria Adults, han estat el Cor Juvenil de Sant Josep Obrer, la Coral Spiritualmallorca A l’Octava i Landarbasoko Dizdizka.

El jurat d'aquesta edició ha estat format per Núria Cunillera Salas, Lidia Fernández Redondo, Fernando Marina Miguel, Raimon Romaní Cornet i Tomàs Rosselló Bibiloni.

El quadre final del certamen ha quedat de la següent manera:

Primer Premi: Spiritual Mallorca a l'Octava

Segon Premi: Coral Landarbasoko Dizdizka

Premi a la millor Direcció: César Reda (director de la Coral Spiritual Mallorca A l'Octava)

Premi del Públic: Coral Landarbasoko Dizdizka

Amb la darrera intervenció de Spiritual Mallorca A l'Octava interpretant la famosa cançó de La Trinca 'El Canonge de la Seu', el públic va fer un llarg aplaudiment, a la coral que, durant el certamen, havia mostrat major versatilitat, afinació i qualitat.

Spiritualmallorca A l’Octava

La coral de veus masculines Spiritualmallorca A l’Octava va ser creada per Ricard Terradas en el mes d’octubre de 2016. La intenció primera d’aquesta agrupació és interpretar un repertori a veus masculines i mostrar al públic una sonoritat poc sentida a Mallorca, on hi predominen principalment corals mixtes i de veus blanques. Les veus masculines aporten una expressivitat especial al programa coral i incideixen en una estètica musical molt característica i amb una producció no abundant però sí amb molt interès musicològic. És per això que des dels seus inicis la coral ha interpretat obres ja existents, fossin específicament per a veus greus o obres per a veus iguals, però també obres de nova creació pensades per a aquest tipus de formació.

Des de la seva creació han ofert concerts a diferents indrets de Mallorca. Al novembre de 2019 la coral va realitzar una gira de concerts a Alemanya, actuant a Munic i Fostern. A l'octubre de 2023 va arribar la segona gira de la coral, en aquest cas a Euskadi, oferint concerts a Pasaia, acollits per Otxote Illumbe dirigits per Josu Elberdin, i Durango. A finals del 2023, la coral participà al Concurs de Villancets de Portocristo 2023, on guanyà el 1r Premi a la categoria d'agrupacions adults.

Actualment la direcció de la coral és a càrrec de César Reda Gutiérrez que agafà el relleu de Ricard Terradas al desembre de 2021. I des del primer dia en que la coral es va posar en marxa, Margalida Roca acompanya la coral al piano.