Presentació de ‘Quadern de Quaresma’ de Miquel Àngel Lladó Ribas a Can Sales

Aquest dimecres, dia 11 de desembre, a les 19 hores, tendrà lloc a la Biblioteca Pública de Can Sales (plaça de la Porta de Santa Catalina, 24, Palma) la presentació del llibre 'Quadern de Quaresma' de Miquel Àngel Lladó Ribas (El Gall Editor 2024). El llibre forma part de la col·lecció Trucs i Baldufes que El Gall Editor dedica a la poesia.

Hi intervendran Rosa Planas, escriptora, i l’autor del poemari. També hi haurà lectura de poemes i col·laboració musical a càrrec de Denis Gridchin Jazz Project. Organitzen l’acte la Biblioteca Pública de Can Sales de Palma i El Gall Editor.

Miquel Àngel Lladó Ribas va néixer a Palma el 1958. És llicenciat en Filologia catalana per la UIB i president d’«Homes per la Igualtat», una associació que treballa per la igualtat de drets entre dones i homes en tots els àmbits de la societat. S’ha dedicat sobretot a la poesia, però també ha escrit narrativa infantil i juvenil i per a adults. Col·labora en mitjans digitals i escrits de Mallorca.