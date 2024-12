‘Inspecció dental’, la nova peça de petit teatre quotidià de Joan Guasp

Joan Guasp, escriptor i dramaturg, ha publicat aquesta setmana a la revista d’idees, art i cultura, Ploma.cat, una nova peça de petit teatre quotidià amb el títol ‘Inspecció dental’.

Es tracta d’una obra punyent i crítica que, a través del diàleg entre un dentista i un immigrant, denuncia l’aprovació dels protocols dentals per a menors no acompanyats per part de PP i Vox.

Amb un to molt satíric i mordaç, l’obra reflexiona sobre les implicacions ètiques de la mesura i sobre la pèrdua de dignitat que suposa per als immigrants veure’s sotmesos a aquesta pràctica. Podeu llegir la peça de petit teatre quotidià a Ploma.cat a través del següent enllaç.