L'OCB anuncia els guanyadors dels Premis 31 de Desembre 2024

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha fet públics els guanyadors de la 38a edició dels Premis 31 de Desembre que reconeixen la tasca, els mèrits o el compromís a favor de la llengua catalana i del país a persones, empreses, col·lectius, entitats i obres.

El jurat, presidit per Lluís Segura; i format per l’escriptora, Rosa Planas, i les vocals de l’entitat, Pilar Arnau, Margalida Homar i Neus Picó, ha decidit concedir els Premis 31 de Desembre, en les diferents modalitats, a les següents persones, obres o entitats:

El Premi Gabriel Alomar, que concedeix la Junta Directiva de l’OCB, serà enguany per a Eliseu Climent, referent en la defensa de la cultura catalana al País Valencià, fundador de l’editorial Tres i Quatre; fou un dels redactors de l’anomenat Estatut d’Elx i principal impulsor i fundador d’Acció Cultural del País Valencià. Editor de revistes culturals i acadèmiques com L’Espill i Treballs de sociolingüística catalana, fou el principal impulsor del setmanari El Temps. Per tota una vida d’activisme i compromís, la Junta Directiva de l’OCB decideix concedir-li aquest guardó, destinat a reconèixer les aportacions cíviques, culturals i lingüístiques promogudes o protagonitzades per persones o entitats en el conjunt dels territoris de parla catalana.

El Premi Climent Garau, destinat a premiar les persones o projectes que des de l’àmbit de la comunicació contribueixen a l’ús social de la llengua catalana, serà enguany per al diari Ara Balears. Una iniciativa empresarial que ha superat la primera dècada de vida i que destaca per exercir un periodisme compromès, rigorós, professional, arrelat a la nostra realitat i en català.

El Premi Francesc de Borja Moll, destinat a premiar una entitat, empresa o organisme públic o privat que hagi destacat a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional, serà enguany per a l’empresa porrerenca Agromart. El jurat ha considerat que aquesta empresa, que ja té 27 botigues arreu de Mallorca, ha fet una aposta clara pel producte de proximitat i per posar en valor els productors agroalimentaris de l’illa. Així mateix, també ha demostrat el seu compromís en l’ús de la llengua catalana als seus establiments.

El Premi Emili Darder, destinat a premiar una iniciativa, experiència o trajectòria personal en el camp de l’educació, l’ensenyament o el lleure i, d’una manera especial les que tendeixen a fomentar l’ús del català en àmbits educatius formals i no formals, serà per a Miquel Sbert i Garau. El jurat ha valorat la seva trajectòria, de més de quaranta anys en el món de l’ensenyament, en què ha estat un referent per la seva capacitat de gestió de les polítiques educatives; ha destacat pels seus plantejaments innovadors i ha contribuït especialment a la construcció d’un marc normatiu i de promoció de l’ensenyament de català i en català, a les nostres Illes.

El Premi Josep M. Llompart, destinat a premiar una persona que s’hagi distingit a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional, serà per a Lleonard Muntaner i Mariano. El jurat li ha volgut reconèixer la seva tasca com a historiador, editor i també com a bibliògraf. La seva llarga trajectòria inclou diverses tasques i activitats en el camp de la cultura. Doctor en història per la UIB, la seva tesi Els xuetes de Mallorca: espai, economia i societat a finals del s. XVII, marcà una nova etapa en els estudis sobre els descendents dels conversos de Mallorca. Així mateix, ha estat un gran estudiós i divulgador de la Inquisició a les Illes Balears. Autor de nombrosos treballs en revistes especialitzades, també ha dirigit treballs de catalogació en arxius municipals i fou col·laborador assidu de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, entre moltes altres activitats de caràcter cultural i artístic.

El Premi Miquel dels Sants Oliver, destinat a premiar un treball editat durant el període comprès entre la convocatòria dels premis de l’any anterior i la present i que té com a objecte d’estudi qualsevol de les illes Balears, serà per a l’obra El llindar de la modernitat: Mallorca a la tardor medieval i al renaixement (1412-1598). Una obra que tracta la tardor medieval, el Renaixement i la primera Modernitat a Mallorca, a través de quaranta capítols escrits per destacats especialistes en la matèria. Una obra, coordinada per Rafel Ramis, que aporta noves investigacions d’història social, econòmica, política, cultural i artística; i que esdevé un referent per conèixer l’estat de la qüestió, revisa plantejaments antics i obre noves vies de recerca sobre aquest període de la història de Mallorca.

El Premi Bartomeu Oliver, destinat a premiar una iniciativa cívica de dinamització cultural, de recuperació lingüística o de revaloració de la cultura popular, serà per a La Fornal, una companyia amb més de 20 anys d’experiència en la producció i direcció d’obres i també en la gestió d’esdeveniments. Per haver-se convertit en un espai de suport a la creació dels artistes i de formació en tècniques teatrals i per produir, realitzar i interpretar espectacles per a totes les edats, amb un historial de més de 30 obres.

El Premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel, destinat a premiar una persona o un col·lectiu jove que hagi excel·lit en el camp de la investigació, la creació o la dinamització cultural, enguany serà per a la cantant, compositora i productora Maria Hein Puig. El jurat ha valorat la seva capacitat per oferir diferents estils, des del folk i les cançons tradicionals, passant pel pop i les composicions amb tocs d’electrònica. Les temàtiques dels seus temes també són versàtils, a la seva discografia s’hi troben cançons d’amor i desamor, temàtiques més disteses i de festa i cançons tradicionals, com la seva versió actualitzada de La dama de Mallorca o de la cançó Alenar de Maria del Mar Bonet.

El Premi Aina Moll d’enguany serà per a Josep Lluís Pol i Llompart. Una distinció que premia una persona o entitat que s’hagi distingit per dur a terme, des del voluntariat, activitats de promoció, difusió o prestigi de la llengua catalana a qualsevol indret del seu domini lingüístic. El guardonat és professor de matemàtiques i creador del Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic (CentMat). El jurat n’ha destacat la seva aportació com a divulgador científic, trobant la convergència entre les matemàtiques i el món que ens envolta, amb especial atenció al patrimoni cultural i natural de Mallorca i sempre des del compromís absolut amb la llengua catalana.

El jurat ha volgut reconèixer, amb una menció especial honorífica, l’Associació de directors i directores d’educació infantil i primària de Mallorca (ADIPMA) i l’Associació de Directors d’Ensenyament Secundari de Mallorca (ADESMA), per la seva actitud ferma i constant de defensa del model lingüístic establert per la Llei balear d’educació i, especialment, per haver rebutjat, cívicament, la segregació de l’alumnat per motius de llengua en els centres educatius públics. Menció que també es fa extensiva a les associacions de Menorca i Eivissa.