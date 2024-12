El Consell de Mallorca impulsa la declaració de les neules com a Bé d’Interès Cultural Immaterial

El Consell de Mallorca impulsa la declaració de les neules calades com a Bé d’Interès Cultural Immaterial i organitza una campanya nadalenca per a posar en valor aquesta tradició tan arrelada a la cultura mallorquina. La institució insular ja ha redactat un esborrany per a la seva protecció i el proper 9 de desembre està previst que el Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial tramiti l’expedient, que serà el primer des de la seva creació el passat mes d’octubre.

I per a celebrar que aquest Nadal quedaran protegides les neules calades, la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha explicat que s’ha posat en marxa una campanya nadalenca per a posar en valor aquest element simbòlic de les festivitats d’Advent i Nadal i fomentar la seva preservació i difusió.

La campanya inclou la decoració de tres espais emblemàtics de Palma, La Misericòrdia, el Palau del Consell i el Teatre Principal, amb les obres d’art que realitza el neuler Macià Tugores. A més, també s’ha organitzat un concurs escolar de creació de neules en el que hi participen més de 1.700 alumnes de 23 centres escolars de Mallorc. Aquestes obres seran valorades per un jurat i els premis es lliuraran el pròxim 19 de desembre a La Misericòrdia.

També amb la voluntat d’integrar tots els col·lectius en aquesta tradició, el Consell de Mallorca ha distribuït 110.000 neules entre els centres de gent gran i centres de dia de l’illa perquè els seus usuaris puguin retallar-les i decorar les seves estances, fomentant així la creativitat i la participació activa. Cal destacar que qualsevol persona interessada en col·laborar amb la iniciativa pot recollir les neules a La Misericòrdia i sumar-se a aquesta proposta cultural i artística.

La vicepresidenta i consellera Roca ha destacat que aquesta campanya és un reflex de la importància de protegir les tradicions locals: «les neules són molt més que decoració; són un símbol de la nostra identitat com a poble i un vincle entre generacions que no podem deixar perdre, són cultura, patrimoni i artesania, tot plegat». De fet, ha destacat que amb la declaració de les neules com a Bé d’Interès Cultural Immaterial es pretén protegir-les de cara al futur.

Aquest projecte suposarà la primera declaració del Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial, creat pel Consell de Mallorca el passat mes d’octubre amb la finalitat de protegir i salvaguardar les tradicions i expressions culturals de l’illa. Aquest està format per l’historiador Juan José Soler Martínez; l’escriptora i investigadora de la literatura oral Caterina Valriu Llinàs; el cronista de la ciutat de Palma Bartomeu Bestard Cladera; la musicòloga Eugènia Gallego Cañellas i l’artesana de moda i investigadora Juana Maria Borrás Riera.