El llibre 'Parlant com tu. De Diari de Balears a dBalears' es presentarà el 10 de desembre a Can Alcover

El llibre Parlant com tu. De Diari de Balears a dBalears.cat, escrit per la periodista Aina Ginard i publicat per l'editorial Lleonard Muntaner, es presentarà el dimarts 10 de desembre, a les 19 hores a Can Alcover (carrer de Sant Alonso, 24, Palma).

A l'esdeveniment hi intervendran Miquel Serra, editor d'Última Hora i exdirector de Diari de Balears; Tomeu Martí, director de dBalears; i Aina Ginard, autora de l'obra. Moderarà l'acte l'editora Maria Muntaner.

L'obra

La publicació pretén explicar de forma breu la història i evolució del Diari de Balears a partir de l’anàlisi de diaris antics i de diferents entrevistes. Compta amb una recopilació gràfica de 40 portades històriques i dels diferents logotips, així com amb un recull de fotografies dels periodistes que en formaren part. D’acord amb l’autora, el llibre vol ser «un homenatge a totes les persones que van fer possible tenir un diari en català a Mallorca, especialment al Grup Serra».

El Diari de Balears nasqué en català el primer de maig de 1996 per iniciativa de Pere A. Serra, periodista i fundador del Grup Serra. El 'Baleares' havia estat el diari del règim i a la vegada el més venut i llegit del moment, però amb l’arribada de la democràcia entrà en decadència i Serra l’adquirí l’any 1984. L'aparició del primer diari en la nostra llengua a les Illes Balears suposà una forta empenta a la normalització lingüística i contribuí a la defensa de l’autonomisme i els valors democràtics. Parlant com tu en descriu l’evolució en el disseny, explica les cobertures de premsa més destacades i detalla l’evolució financera de la capçalera. Després d’uns anys de sortir al carrer sota el nom d’Ara-dBalears gràcies a un acord de l’Ara i el Grup Serra, el 22 de maig del 2013 va aparèixer el darrer dBalears en paper. Això no obstant, el dBalears.cat continua viu a la xarxa sota la direcció de Tomeu Martí i forma part dels mitjans de l’Associació Ona Mediterrània.

L'autora

Aina Ginard Bauzà (Montuïri, 1991) és periodista especialitzada en economia i docent. Graduada en Periodisme i en Economia per la Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat a 'El Económico', publicació salmó d’economia, turisme i empresa de les Balears editat pel Grup Serra. És articulista del diari Última Hora i col·laboradora del magazín Cinc Dies d’IB3 TV, del matinal Bon dia d’Ona Mediterrània, del dBalears i de diferents publicacions de premsa forana. Explica curiositats sobre economia, turisme i societat en formats gràfics fets a mà amb el hashtag #Ainades.