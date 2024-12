'Hannah dels tres països' tanca l’any amb una gira fora de Mallorca

'Hannah dels tres països' celebra la seva primera dècada sobre els escenaris amb una gira durant el mes de desembre que portarà aquesta història als teatres de Catalunya, Madrid i Andalusia.

L’obra es tracta d’un emocionant espectacle que explora la vida de tres Hannah, que no només comparteixen el mateix nom, sinó també la mateixa circumstància vital: totes tres han hagut de marxar del seu lloc d’origen per a aconseguir un futur millor. La història de cada una d'elles és contada i interpretada per tres actrius i narrada escènicament a partir d'elements purament teatrals com el Clown, el bufó, la màscara i el teatre d'objectes. D’aquesta manera, l’obra acosta a tota la família a realitats marcades per la violència, la discriminació i la incertesa, fent servir un to proper que emociona i diverteix grans i petits.

La primera parada ha estat el 29 de novembre al Centre Cívic Zona Nord de Barcelona. Després de la seva estada a Catalunya, 'Hannah dels tres països' també farà parada a altres grans ciutats de l'Estat. Durant el pont de la Constitució espanyola, les tres Hannah seran a Madrid el 6 de desembre, a la Sala Tarambana, on oferiran dues funcions el mateix dia. A continuació, posaran rumb a Sevilla, on el TNT oferirà dues funcions, el 7/12 i el 8/12. Cap a finals d’any, 'Hannah dels tres països' tornarà a ser representada a Catalunya, en aquesta ocasió a la localitat de Bigues i Riells.

Aquesta gira també està marcada per la celebració dels deu anys de l’obra sobre l’escenari. 'Hannah dels tres països' compta amb més de 170 representacions arreu de l’Estat i ha aconseguit emocionar i entusiasmar públics de totes les edats. Aquesta xifra continuarà augmentat durant el 2025, ja que l’obra durà a terme una gira a Catalunya durant el primer trimestre. A més, l’avinentesa coincideix amb els 40 anys d’Iguana Teatre, fita que la companyia mallorquina celebrarà amb funcions en diferents localitats d’arreu Mallorca i l’Estat.

Més sobre Iguana Teatre

Iguana Teatre és una companyia productora i distribuïdora d’espectacles constituïda a finals de 1985. El seu principal objectiu és crear espectacles dirigits a un públic majoritari, sempre dins la perspectiva d’oferir un teatre de qualitat en el qual conflueixin diferents manifestacions artístiques, recuperant clàssics propis i universals amb una concepció moderna, així com la investigació contínua de noves línies teatrals.

Iguana Teatre compta amb més de 35 anys d’història i 47 espectacles, que van des d’autors clàssics com Shakespeare, Txèkhov, Molière o Wilde, al teatre de carrer, sense oblidar les creacions pròpies (col·lectives o del director Pere Fullana).

Un tret propi d’Iguana Teatre és, en paraules de Damià Pons, catedràtic i professor de literatura catalana contemporània a la UIB: «un lirisme tens i dens, en el ben acabat de tots els detalls, en la capacitat de saber incitar els espectadors a endevinar sota la pell de cada obra una veu que els parla des de molt endins».