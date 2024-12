L’Institut d’Estudis Baleàrics participa a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxic

La FIL (Fira Internacional del Llibre), que enguany se celebra del 30 de novembre al 8 de desembre, és la cita editorial dedicada a la literatura més important d’Iberoamèrica. És una fira per a professionals i a la vegada un festival cultural obert al públic, en el qual la literatura és la columna vertebral, amb un programa en què participen autors de tots els continents i de diferents llengües.

Amb l’objectiu estratègic de promocionar el teixit creatiu del còmic balear, l’Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha convidat un representant del Clúster de Còmic i Nous Mèdia a assistir a la fira per a visibilitzar i difondre la feina d’aquesta associació, amb atenció especial al festival Còmic Nostrum. Els organitzadors del Saló del Còmic han convidat, a més, Marta Masana, com a representant del Clúster, a participar en una reunió en la qual prenen part alguns dels organitzadors de festivals de còmic més importants d’arreu del món.

Com en anys anteriors, l’IEB col·labora directament amb la FIL per a convidar autors de les Illes Balears a participar en el programa d’activitats del Saló del Còmic. Enguany els autors protagonistes són Álex Fito i Tomeu Pinya. Els tallers que impartiran són '¡Crea a tus propios alienígenas!', amb Álex Fito, i 'La narración en la página de cómic', per Tomeu Pinya. Addicionalment, la tècnica Karen Müller mantendrà reunions amb editors internacionals, especialment d’Amèrica llatina, per a eixamplar la xarxa de contactes professionals i promocionar les obres dels autors de les Illes Balears.

A més, la participació de l’IEB s’acompanya d’una exposició on es mostren cartells de les cobertes de llibres recents publicats per quinze autors de còmic de les Illes Balears, entre els quals s’inclouen Max, Bartolomé Seguí, Linhart, Anapurna o Anabel Colazo. A més, l’estand de l’IEB es decora amb il·lustracions del llibre Karmen, de Guillem March.

En aquesta edició, l'Estat espanyol és el convidat d’honor de la fira. Dins el programa d’activitats literàries que ha organitzat hi participen els autors Biel Mesquida, Fernando Mallo i Joana Marcus. I a la secció dedicada a la il·lustració, FILustra, hi participa l’eivissenca Violeta Lópiz.