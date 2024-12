Fonsi Loaiza presenta nou llibre a Mallorca: «A Espanya existeix una oligarquia caciquil disfressada de democràcia després de la Transició»

El periodista Fonsi Loaiza va presentar el passat dissabte, 30 de novembre, el seu darrer llibre Oligarcas. Los dueños de España (Editorial Akal) a Palma i Inca, organitzat per l'associació Ona Mediterrània.

La presentació a Palma es va fer a les 12.00 hores a la llibreria Drac Màgic i va comptar amb la participació de l’autor i Neus Tur, que varen conversar sobre la realitat del domini de l’Estat espanyol per part de les oligarquies. Una influència que s'estén pel sector immobiliari, alimentari, textil, de construcció, de l'energia o dels mitjans de comunicació.

La presentació a Inca es va fer a les 19.30 hores al Claustre de Sant Domingo, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca. Loaiza va explicar la trama de poder a l’Estat espanyol que desgrana en els diversos capítols del llibre que va des de Rafael del Pino, «el cabdill de Ferrovial que va traslladar la seu a Països Baixos», fins a Juan Roig, «la dictadura del Mercadona», passant per Florentino Pérez, «l'amo de la tribuna del Bernabéu i del règim», Amancio Ortega, «el cacic modern de la societat de l'externalització», i Ana Botín, «el gran saqueig de la saga familiar de banquers». A més, va fer un repàs per les diferents famílies oligàrquiques, amb origen en el franquisme, que continuen vigents a l'Estat espanyol, com els March a les Balears.

Sobre l'autor

Fonsi Loaiza (San Fernando, Cadis, 1990) és un periodista combatiu que s'ha format a les universitats públiques de Sevilla (llicenciat en Comunicació), a Andalusia, i Pompeu Fabra (màsters en Comunicació Social i en Periodisme Esportiu) i Autònoma, a Catalunya (doctorat en Mitjans de Comunicació i Cultura). Com a autor ha escrit la biografia no autoritzada Florentino Pérez, el poder del palco (2022), Qatar: sangre, dinero y fútbol (2022) i publicats a Akal en aquesta mateixa col·lecció, així com l'assaig contra el masclisme Siempre saltando vallas. Deporte femenino y medios de comunicación (Piedra Papel Libros, 2019).

En la seva activitat a xarxes socials Fonsi Loaiza ha aconseguit propagar un missatge incòmode contra l'establishment i compta amb més de 250.000 seguidors a X.

Oligarcas. Los dueños de España

Els oligarques no són només cosa dels malvats russos. A Espanya, controlen els ressorts del poder i de vegades tapen les seves misèries sota falsa aparença de filantropia. Grans constructores, famílies d'alt llinatge, fortunes sorgides a la vora del franquisme, «homes fets a si mateixos»… conformen un grup poderós que copa contractes públics, rep ajudes estatals, controla cadenes de distribució, monopolitza àmbits sencers de l'economia, es codeja i recolza la reialesa, agrada de paradisos fiscals… i fins i tot arriba a decidir sobre mitjans i periodistes que s'atreveixin a mostrar-se crítics. Alguns opten per la discreció; d'altres, però, tenen una gran projecció pública, tothom els coneix i molts els admiren, tot i que en realitat exerceixen el seu poder amb una submissió total als interessos dels Estats Units, amb l'entrada de fons voltors nord-americans a bancs, companyies estratègiques i l'habitatge, exploten els seus treballadors i els subcontracten a altres països a la recerca de mà d'obra esclavitzada.

D'un vell conegut com Florentino Pérez a Amancio Ortega, passant per Ana Patricia Botín o Juan Roig, Fonsi Loaiza aborda les trames d'interessos i xarxes clientelars dels autèntics amos del mas espanyol, l'únic objectiu del qual es diu «poder». Un poder que els permeti ser cada cop més rics, mentre la resta dels ciutadans veu com la seva vida és cada vegada més difícil.