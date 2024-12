Llull torna a La Real de la mà de la primera Nit de l’Edició i la Lectura

Ramon Llull i el seu univers tornaren aquest dissabte al monestir de La Real de Palma, on va escriure part de la seva obra, i al qual deixà un bagul amb llibres seus en herència, gràcies a la concessió dels premis de foment de la lectura Ars Magna, Miramar i Arbre de Ciència, batejats amb expressions lul·lianes, a Xavier Grasset, Josep M. Jaumà i Cati Moyà, així com el Reconeixement de Mèrits a les llibreteres jubilades Maria Barceló, Miquela Torrens i Miquela Serra, en la primera Nit de l’Edició i la Lectura, organitzada per la Institució Francesc de Borja Moll.

Carles Duarte i Antoni Mir, president i soci fundador, respectivament, de la Institució Moll, explicaren els objectius d’aquests premis, per a reconèixer la contribució al foment de la lectura, a més d’explicar el procés de creació dels guardons, per l’artista Georgina Gamundí. Duarte va subratllar les aportacions de «traductors, periodistes, bibliotecaris i llibreters», i Mir la necessitat de «posar en valor el paper de l’editor, que és l’inici de la cadena del llibre».

El prior de La Real, Josep Amengual, va detallar la història del monestir, subratllant el seus vincles amb Llull. A més, la Nova Editorial Moll va fer donació d’una selecció dels seus fons a la biblioteca de La Real, que, juntament amb la sala capitular, varen servir d’escenaris a aquesta activitat.

A continuació, va tenir lloc el lliurament del premi Ars Magna de foment de la cultura i la lectura, que recorda el concepte de saber universal concebut per Llull, al periodista Xavier Grasset, per l’excepcional tasca de divulgació dels llibres duta a terme des del programa de televisió Més 324, a càrrec de la periodista Cristina Ros. Grasset va afirmar que incorporar els llibres a aquest espai fou una veritable «il·luminació lul·liana», amb prop de 4.000 títols i autors que passaren pel plató.

El Premi Miramar, en referència a l'escola d’aprenentatge d’idiomes que hi va crear el filòsof mallorquí, amb l’objectiu de posar en valor l'ofici de traductor, el va lliurar l’escriptor i traductor Miquel Àngel Llauger a Josep M. Jaumà, responsable de l’edició bilingüe de 160 poemes que integren l’antologia poètica de Robert Graves El país que he escollit, que acaba de publicar Nova Editorial Moll; i el Premi Arbre de Ciència, en honor a l’esquema del coneixement traçat per Llull, i que distingeix la innovació i/o la prescripció i el foment de la lectura, el va recollit Cati Moyà, periodista cultural, dinamitzadora del club de lectura de la Biblioteca de Cort i autora del ‘pòdcast’ Perfil lector, juntament amb la llibreria Rata Corner, de les mans de l’escriptor i crític Miquel Rayó.

La primera Nit de l’Edició i la Lectura també va efectuar un Reconeixement de Mèrits a les llibreteres ja retirades Maria Barceló i Miquela Torrens, i Miquela Serra, en homenatge a més de tres dècades d'exercici de l'ofici de llibreteres a Palma, a la llibreria Lluna i a la llibreria Quart Creixent, respectivament. Maria Pilar Perea, responsable de les obres completes d’Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, també publicades per Nova Editorial Moll, va destacar la línia de continuïtat de la llengua i la cultura catalanes, des de Llull fins a Alcover i Moll.

L'esplèndida biblioteca de La Real va acollir els darrers moments de la Nit de l’Edició i la Cultura, amb un breu recital de Clara Fiol. Es va tancar amb la emocionant interpretació per la cantautora mallorquina de la cançó de Raimon Al meu país la pluja no sap ploure, en homenatge a les víctimes de la Dana a terres valencianes.

La Institució Francesc de Borja Moll és una entitat que promociona la lectura amb activitats diverses, entre les quals el festival Literanit cada mes de setembre, i titular en exclusiva dels drets sobre el Diccionari català-valencià-balear de Moll i Alcover. La Institució va adquirir, amb aportacions dels seus socis, els actius de la històrica Editorial Moll, que va traspassar a l’actual Nova Editorial Moll i segell que compleix enguany 90 anys, ja que fou creat el 1934. La Nit de l’Edició i la Lectura s’ha programat en data propera a la Diada de Ramon Llull, ‘pare’ de la llengua catalana i autor de gairebé tres-cents llibres.