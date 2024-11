El concert solidari de Catalunya amb el País Valencià recapta 370.000 euros

Al voltant de 15.000 persones varen omplir, el passat divendres, 22 de novembre, l’avinguda Maria Cristina de Barcelona, en el concert solidari Catalunya amb el País Valencià, organitzat per l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Un esdeveniment que ha permès recaptar 370.000 euros de recaptació. Aquests doblers aniran destinats a revertir els efectes de la DANA en tres eixos: el social, el cultural i l’educatiu. Tanmateix, s’allargarà el període per fer donatius a través de la fila zero de la web concertdepais.cat fins al dia de Reis per així estendre unes setmanes més l’onada de solidaritat. Els projectes que rebran l’aportació solidària es faran públics durant els propers dies, tot i que la finalitat de la recaptació se centrarà en projectes socials i la reconstrucció d’espais educatius i culturals vinculats amb la llengua i la cultura al País Valencià.

El president de l’Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, ha celebrat que «el concert ha sigut tot un exercici magnífic de solidaritat amb el País Valencià». Llach ha valorat la participació de tots els grups musicals, tècnics i de voluntaris com un gest de sincera fraternitat envers el dolor d’un país amb qui «compartim història, llengua i futur». El president de l’Assemblea ha agraït a tothom que hi ha aportat el seu gra de sorra i ha afirmat que «tota l’aportació anirà destinada a recompondre el teixit social, educatiu i cultural de la zona afectada». Llach també ha recordat que «encara es podrà fer donatius a través de la Fila Zero fins al gener, per estendre unes setmanes més l’onada de solidaritat que ha representat aquesta iniciativa».

Per la seva banda, Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural, ha considerat que el que s’ha aconseguit amb aquest concert històric «és excepcional i meravellós» i ha destacat el fet d’ajuntar sis dècades de música catalana en un mateix escenari davant d’un nombre ingent de gent jove i solidària. «El missatge d’agermanament i transversalitat de país ha estat meridianament clar i la solidaritat ha superat qualsevol expectativa», ha dit, i ha sentenciat: «Hem estat testimonis de com la cultura confronta la tragèdia com a eina imprescindible de construcció i reconstrucció».

«El concert de país, vertebrat com una resposta de la societat civil, va comptar amb una participació cultural i artística immillorable, així com el suport de més d’un centenar d’entitats del món cultural, associatiu, sindical, empresarial, polític, educatiu, social i esportiu. Malgrat la pluja, l’esdeveniment va poder començar sense incidències i va finalitzar passada la mitjanit», han assenyalat. Durant més de quatre hores de música de diferents estils i per a totes les edats varen passar per l’escenari artistes com Oques Grasses, Figa Flawas, Sopa de Cabra, Julieta, La Fúmiga, Joan Dausà, Santi Balmes, David Fernàndez, Buhos, Els Catarres, 31 FAM, Elèctrica Dharma, Lluís Llach, Borja Penalba, Mama Dousha, Roba Estesa, Edu Esteve, DJ Ernest Codina i Món DJ.

La recaptació es mantendrà oberta fins el dia de Reis a través de la pàgina web del concert https://concertdepais.cat/, per tal de permetre els darrers donatius en el format de fila zero.