The Tyets presentaran el nou disc a Mallorca aquesta primavera

L’esperat nou disc de The Tyets veurà la llum el pròxim 4 d'abril de 2025. Encara no se saben gaires detalls però els dos darrers senzills que varen publicar l'estiu passat, 'Que vinguis' i 'Fa dies', amb la col·laboració de la menorquina Chiara Oliver, són els primers avançaments.

The Tyets no han aturat de créixer des de la publicació del seu segon disc, 'Èpic solete', un disc que els ha catapultat cap a l’èxit i que ha donat moltes alegries al grup i als seus seguidors, aconseguint ser el primer grup de música en català en arribar al milió de reproduccions mensuals a Spotify, així ho corroboren els cinc disc d’or i els tres disc de platí. Cançons com 'Coti x Coti', 'Olivia' o 'Bailoteo', entre d’altres, s’han convertit en himnes d’una nova generació que puja molt forta dins l’escena. Una gira que durant dos anys els ha fet actuar als millors escenaris de tot Catalunya, País Valencià, Illes Balears, part de l’Estat, i de sales d’arreu d’Europa.

La bona notícia per els seguidors mallorquins és que la gira de presentació d’aquest disc passarà per Mallorca, dins del marc del Satèl·lit Fest, que celebrarà la seva tercera edició al Quarter General Luque d’Inca el proper dissabte 17 de maig. El grup mataroní és la primera confirmació del festival, que fa un pas endavant en quant a programació, i que completarà el cartell amb altres artistes del panorama de les Balears i del País Valencià.

Més enllà del nou treball discogràfic, The Tyets també va anunciar fa uns dies que treuran el seu propi documental on es podrà veure la part més personal del dia a dia durant la gira, i com ha estat l’evolució que han viscut en aquests sis anys de trajectòria.