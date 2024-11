Nova Editorial Moll enceta la commemoració dels 40 anys de la mort de Robert Graves amb la seva antologia poètica ‘El país que he escollit’

Nova Editorial Moll dona el sus a la commemoració, el 2025, dels 40 anys de la mort de Robert Graves a Deià, el 1985, amb la publicació d’El país que he escollit, una antologia bilingüe formada per 160 poemes ordenats cronològicament, que poden llegir-se com una biografia íntima de l’autor, ja que, com afirma la seva filla Lucia al pròleg, «tracen el desenvolupament de les emocions, les actituds i les creences del poeta durant la seva llarga i prolífica vida».

La presentació d’aquest volum tendrà lloc dissabte, 30 de novembre, a les 11.30, a Abacus Palma (Avinguda Gran i General Consell, 5), amb la presència del traductor, Josep M. Jaumà, i de familiars de l’escriptor, L’edició ha rebut un ajut del Consell de Mallorca i el suport de l’Institut d’Indústries Culturals de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. També hi col·labora la Fundació Robert Graves.

El país que he escollit fa un recorregut per tota la producció poètica de Graves, amb referents essencials com la mitologia, el paisatge, la I Guerra Mundial en la qual va participar i que li va marcar profundament, o les oliveres, tan característiques de Mallorca. Com assenyala Lucia Graves, en el seus textos destaca la presència de la Deessa Blanca, clau de la inspiració del poeta i símbol d’un remot passat matriarcal, esborrat pel sistema patriarcal dels grecs.

Robert Graves arribà a Mallorca el 1929 i s’instal·là a Deià, aleshores un poblet sense llum ni telèfon, amb la seva companya de llavors, la nord-americana Laura Riding. Hi va romandre fins el cop d’estat de 1936 i hi retornà finalment el 1946, després de la Segona Guerra Mundial: trobà la seva casa tal com l’havia deixada. Instal·lat definitivament a l’illa amb la seva nova esposa, Beryl, Graves viurà una època feliç i productiva (poemes, novel·les, contes, assaigs…) que el permetrà gaudir d’un reconeixement mundial, destacant la seva narració Jo, Claudi, adaptada a la televisió.

El traductor d’El país que he escollit, Josep Maria Jaumà, és professor, assagista, crític i autor teatral. És també el primer guardonat amb el Premi Miramar, creat per la Institució Francesc de Borja Moll amb l’objectiu de posar en valor l'ofici de traductor, i que fa referència a l'escola d’aprenentatge d’idiomes que hi va crear Ramon Llull. Li serà lliurat a la primera edició de la Nit de l’Edició i la Lectura, el mateix dissabte 30, al Monestir de La Real.

Nova Editorial Moll ha publicat recentment dos títols més de Graves: El crestall rost, primera antologia dels seus poemes de muntanya, en versió d’Eduard Moyà, i Breus històries mallorquines, per primera vegada traduïdes al català, per Nofre Moyà, gràcies a l’Institut d’Estudis Baleàrics i al Consell de Mallorca.