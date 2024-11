Els apassionants viatges d’Antoni Maria Alcover per Menorca, Eivissa, Catalunya, el País Valencià i l’estranger, en els dos nous volums de les ‘Obres completes’

Els constants viatges d’Antoni Maria Alcover per terres de Menorca, Eivissa, Catalunya i el País Valencià, així com l’estranger, sempre amb l’objectiu de la seva monumental obra del Diccionari català-valencià-balear, i narrats per ell mateix, amb multitud d’anècdotes i curiositats, els recull Nova Editorial Moll en dos nous volums de les seves Obres completes, els números dotze i tretze de la col·lecció. El mateix segell, que compleix enguany 90 anys des de la seva creació, publica el novè volum de les Obres completes de Francesc de Borja Moll, que inclou un vocabulari de paraules característiques de Mallorca, Menorca i les Pitiüses. L’edició de tots tres llibres compta amb el suport del Consell de Mallorca.

La presentació d’aquests tres nous volums es durà a terme divendres, 29 de novembre, a les 19 hores, a la llibreria Quart Creixent, al carrer d’en Rubí, número 5, a Palma. Anirà a càrrec de Maria Pilar Perea, professora de la Universitat de Barcelona, curadora de totes dues col·leccions i responsable de la nova digitalització del Diccionari; Antoni Mir, soci fundador de la Institució Francesc de B. Moll i de Nova Editorial Moll; i Francesc M. Rotger, periodista i llicenciat en Història.

Els volums 12 i 13 de l’obra completa d’Alcover es dediquen íntegrament als diaris de viatge del filòleg i capellà manacorí. El lector podrà conèixer, de primera mà d’Alcover, el seu viatge a Alemanya i a altres països el 1907; les estades a Barcelona, el 1908 i el 1911; a Menorca i Eivissa, el 1909; a Vic, per a estudiar la seva conjugació verbal, i a terres valencianes, el 1910; i de nou a l’estranger, entre el 1912 i el 1913, per a conèixer en persona els estudis filològics de les principals universitats. Aquests escrits es publicaren originàriament al Bolletí del diccionari de la llengua catalana (BLDC), la Gaceta de Mallorca i La Aurora.

Pel que fa al novè volum de les Obres completes de Francesc de B. Moll, la primera part consisteix en el Vocabulari mallorquí-castellà amb inclusió de les paraules típiques de Menorca i Eivissa, un estudi d’excepcional interès, ja que reuneix dades sobre 30.000 paraules de la llengua catalana recollides al parlar de les Balears, diferenciant les específiques de Menorca i de les Pitiüses. El llibre es completa amb un conjunt de textos que el filòleg de Ciutadella va publicar entre el 1923 i el 1948 a revistes de lingüística i de romanística.