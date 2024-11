'Dido and Aeneas', primera coproducció internacional d’òpera del Teatre Principal de Palma

El Teatre Principal de Palma ha fet el salt cap a la producció internacional d’òpera amb Dido and Aeneas, d’Henry Purcell, que el passat dilluns 18 de novembre es va estrenar al teatre Alighieri de la ciutat italiana de Ràvena dins la Trilogia d’Autunno del Ravenna Festival.

Aquest teatre i el Principal de Palma han unit esforços per portar a escena aquest títol històric de l’òpera barroca en el que és la primera producció internacional d’òpera de la institució mallorquina. Després de la seva estrena el 18 de novembre, Dido and Aeneas arribarà a la 39a Temporada d’Òpera del Teatre Principal els dies 12, 14 i 16 de febrer de 2025.

Considerada com una de les obres cabdals de la música barroca, Dido and Aeneas va ser creada en una data que no es coneix amb certesa, però que, en tot cas, no és anterior a 1688. Amb música de Henry Purcell i llibret en anglès del poeta Nahum Tate, Dido and Aeneas narra la història d'amor entre la reina de Cartago, Dido, i Aeneas, l'heroi de Troia.

La posada en escena que podrem veure a Palma es completarà amb la peça barroca Hail, Bright Cecilia, també de Purcell.

En aquesta coproducció, la posada en escena és del prestigiós mestre Pier Luigi Pizzi, un històric de l’òpera a Itàlia i a tot Europa que, amb 94 anys, segueix en actiu. Pizzi, que signa la direcció escènica així com també el disseny de l’escenografia, ha treballat en els principals teatres d’Europa, i va ser el director d’escena de Europa riconosciuta, d’Antonio Salieri amb el qual es reinaugurà el teatre de la Scala de Milà el 2004 després de tres anys d’obres.

A les funcions que podrem veure a Palma, Andrés Salado dirigirà l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que es completarà amb solistes barroquistes contractats, i el Cor del Teatre Principal de Palma mentre que els principals papers estaran interpretats per Maite Beaumont, Irene Mas, Tomeu Bibiloni, Susana Cordón, Begoña Gómez, Catina Bibiloni i Natalia Salom, entre d’altres.