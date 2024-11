‘Reinventar el gènere: policíaca, coral i mediterrània’, la nova crítica literària de Llucia Serra

La poeta Llucia Serra ha publicat aquesta setmana a la revista d’idees, art i cultura, Ploma.cat, una nova ressenya del llibre de Miquel Àngel Vidal, ‘Vint-i-cinc dies d’agost i tres dies de setembre’. Amb el títol ‘Reinventar el gènere: policíaca, coral i mediterrània’, Serra elabora una crítica profusa del text explicat els aspectes narratius i destacant les qualitats literàries de la novel·la.

Segons assegura Serra, «es tracta d’una novel·la policíaca, un gènere molt marcat que condiciona l’estructura, la temàtica, els personatges i el ritme de la novel·la. Vidal coneix a la perfecció les regles que hi regeixen i, per tant, les expectatives dels lectors. Per això, hi trobarem tots els ingredients necessaris sense excepció: un misteri vinculat a un crim, policies, víctimes i sospitosos, i un camí de recerca en què s’investiga el crim, es descobreixen pistes i s’elaboren hipòtesis sobre els possibles culpables. Per acabar, es resol el misteri inicial, i totes les proves hi encaixen sense que n’hi hagi cap de sobrera. No hi manquen l’aventura, els tirotejos ni la sensació de risc que és habitual en el gènere».

«Tanmateix, Vidal no es conforma amb això i es proposa explicar aquesta història capgirant la novel·la policíaca. Però si podem afirmar que ‘Vint-i-cinc dies’ trenca els motlles del gènere és sobretot perquè el protagonisme es reparteix entre diversos agents de la policia, així com membres de la banda dels ungits, trencant amb el model clàssic del detectiu protagonista. En aquesta novel·la coral, que no abandona mai el narrador heterodiegètic, la investigació avança gràcies a l’esforç compartit dels agents, que cooperen, es qüestionen i comparteixen informació, fet que reflecteix una dinàmica realista de la investigació criminal», explica la poeta. Podeu llegir la ressenya sencera a Ploma.cat a través del següent enllaç.